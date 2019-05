O dia 12 de maio será a vez de homenagear a mulher mais importante da sua vida. Então por quê não presenteá-la com algo que possa realçar ainda mais a beleza? Selecionamos roupas e sapatos para você surpreender com o presente certo neste Dia das Mães. São blusas, saias, calças e calçados garimpados com carinho.

Confira a seleção de 25 peças:

Blusas

Regata básica evasê alcinha, Amaro , R$ 109,90* Camisa estampada com laço na gola curve & plus size, Renner , R$ 129,90* Blusa com efeito suede color block, Zara , R$ 129,00* Blusa em malha de algodão com retilínea em fio metálico, Hering , R$ 59,99* Blusa tricot manga vazada Amaro , R$ 139,90*

Saias

Saia midi crepe com argola, Amaro , R$ 189,90* Saia midi com amarração curve & plus size, Renner , R$ 159,90* Saia Vanessa tricot listrado, Le Lis Blanc, R$ 879,90* Saia leather com botões, Amaro , R$ 169,90* Saia plissada, Zara , R$ 209,90*

Calças

Calça pantalona, Nica Kessler via OQVestir , R$ 180,90* Calça Mom Jeans em tecido de algodão com aplicações, Hering , R$ 159,99* Calça clochard lisa curve & plus size, Renner , R$ 179,90* Calça fluida com cinto, Zara , R$ 209,00* Calça xadrez justa, Zara , R$ 149,00*

Vestidos

Vestido floral com amarração, Renner , R$ 169,90* Vestido jeans mid com alças e faixa para amarração, Hering , R$159,99* Vestido midi em jersey listrado, Renner , R$ 109,90* Vestido midi com abertura nas costas, Amaro , R$ 209,90* Vestido com decote halter, Zara , R$ 199,00*

Sapatos

Sandália texturizada vermelha, Anacapri, R$ 114,90* Sapato salto médio bordado preto, Morena Rosa , R$ 299,90* Sapatilha bico fino e tranças, Shoestock via Zattini, R$ 89,90* Via Uno via Bota cano curto e bico fino,via Zattini , R$ 82,44* Sandália couro c lean onça, Santa Lolla via via Dafti , R$ 229,90*

*Preços consultados em abril de 2019

