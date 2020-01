A nova fantasia da Harley Quinn serve para o Carnaval ou Coachella

Preparadas? A Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, foi facilmente a melhor coisa de “Esquadrão Suicida“, filme que fez um sucesso absurdo de bilheteria, mas falhou miseravelmente em agradar aos críticos de cinema. A performance da atriz foi elogiadíssima e o figurino criado para ela se tornou um marco da cultura pop e uma das fantasias mais copiadas de todos os tempos.

Leia Mais: A calça jeans do momento é duvidosa, mas Margot Robbie arrasou mesmo assim

Pois para “Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)”, a segunda incursão da ex-psiquiatra no DCEU (Universo Extendido DC) com previsão de estreia em 07 de fevereiro de 2020, Arlequina passou por um grande makeover: e ele serve tanto para curtir o Carnaval quanto para assistir shows de música eletrônica no festival norte-americano Coachella.

É como se ela estivesse pronta para ir em uma das festas mais legais da cidade. Dá só uma olhada:

O cabelo ficou mais curto (e em um tom ainda mais lavado!), ganhou baby bangs (uma das tendências de corte fortes para 2019) e o look foi todo desenvolvido em cima de cores neon e com direito a uma jaqueta fabulosa adornada com ombreiras laminadas – uma coisa meio clubber, meio punk…

O coração feito com maquiagem no rosto, no entanto, permaneceu intacto. E, sim, no pingente de identificação para cachorro usado por ela está escrito “BRUCE”…

Confira o teaser divulgado nesta segunda-feira (28):

“Birds of Prey (ou “Aves de Rapina”) é baseado na HQ de mesmo nome e vai contar a história de um grupo de super-heroínas nada convencional.

Cathy Yan é a diretora e o casting é composto Mary Elizabeth Winstead, como a Caçadora, Jurnee Smollett-Bell, como a Canário Negro, Rosie Perez, como Renee Montoya, Ella Jay Basco, como Cassandra Cain, e Ewan McGregor como o vilão Máscara Negra.

Não existem muitas informações sobre o roteiro, porém JÁ QUEREMOS A JAQUETA DA HARLEY QUINN!