Há quem escolha cores de esmalte pelo tom que mais gosta, que mais combina com o seu tom de pele, pelo que harmoniza mais com o look escolhido para determinada ocasião ou mesmo pelas tendências apontadas para a temporada.

Pensando em quem gosta de andar sempre com as unhas exibindo tons sincronizadas com as tendências da época, separamos as cores de esmaltes que prometem ser os tons que irão bombar agora em 2019.

Cores de unhas para 2019

Tons vibrantes

Impactante e chamativa, tons vibrantes como a cor laranja é uma opção para tonalizar as unhas neste ano. Caso queira variar de cor no dia a dia, vale apostar, também, em outros tons vibrantes como o amarelo, o pink, entre outros.

Tons metálicos

Se em 2017 o metálico foi uma forte tendência para a maquiagem, em 2019 o estilo de produto deve ser usado também em unhas nos esmaltes.

Tons pastel

Além de cores bastante impactantes à primeira impressão, também deve vir forte neste tons pasteis de esmaltes como o rosé, o nude, o azul bebê dentre outras cores.

Vermelho

Clássico, porém sempre atual, o vermelho continua como uma cor em alta para a temporada 2019.

Leia mais: Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em janeiro