5 maneiras práticas de diversificar o uso da bota

A bota já foi um sapato muito associado ao outono-inverno, mas cada vez mais isso fica para trás! Com variações de temperaturas mais constantes, ela quebra a barreira sazonal para compor looks diversos e que funcionam praticamente o ano todo. Para te dar ideias e diversificar o uso, a influencer Carol Toledo mostra 5 produções diferentes e interessantes com o calçado. Vamos lá?

Night Out

A bota é uma ótima aliada para quem busca um visual mais moderno para curtir um passeio noturno! É o momento de apostar no modelo mais diferente e ousado do seu guarda-roupa, seja através de brilho, plataformas, cores vibrantes ou materiais reluzentes. Se jogue sem medo, e aproveite a combinação com minissaia ou vestidos, que ajudam a compor um look sexy.

Com comprimento mini

Este comprimento permite apostar em uma grande variedade de botas, pois é possível montar look com canos curtos – como o modelo chelsea e o coturno – até os canos mais longos – como a over the knee. Se você pretende usar em temperaturas amenas, uma meia-calça é uma ótima pedida! Caso busque uma peça com mais peso e importância, se jogue na bota de cano alto e cor vibrante, ou até branca!

Comprimento midi e longo

Muitas mulheres se sentem “achatadas” quando usam saias nos comprimentos midi e longo, mas quando esses modelos estão acompanhados de uma bota de cano alto, o efeito é totalmente o contrário! Ao apostar em botas no mesmo tom da saia, a silhueta é automaticamente alongada, garantindo um ‘up’ em qualquer visual. É um truque que todas as mulheres devem testar!

Com o skinny de todos os dias!

Os tais jeans millenials podem garantir um visual super moderno e elegante, viu? Acompanhados de uma boa bota – seja ela curta ou longa – os skinny jeans ganham um outro visual, que pode se adaptar facilmente com qualquer parte de cima. É um combo perfeito para o inverno ou verão.

Despojado e prático

Muitas pessoas associam o street style aos tênis, mas é possível adaptar o look com a bota e, de quebra, ainda garantir um toque elegante, mantendo o ar despojado! Os coturnos, as botas over the knee e as westerns são ótimas para este tipo de visual, pois garantem muito conforto e estilo.