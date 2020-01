5 maiôs que são tendência para esse verão

O verão chegou e tudo que queremos é curtir dias de sol na praia ou na piscina, né? E para manter o estilo mesmo nesses dias, a moda praia tem várias opções de biquínis e maiôs, em vários tecidos e acabamentos. A peça única, que por muito tempo foi considerada sem graça, conquistou de vez as mulheres e está cada vez mais presente na areia e na piscina. Elegante, ela é perfeita para quem busca mais conforto nos dias de calor.

Para te inspirar, nosso editor de moda Fábio Ishimoto selecionou 5 modelos de maiôs que são tendências no verão 2020. Confira:

Recortes

Para quem quer ousar, os maiôs com recortes são perfeitos! Eles deixam algumas partes do corpo à mostra, trazendo um ar sexy, mas sem perder a elegância.

Decote reto e alças finas

Se você prefere algo mais básico, invista nessa tendência. Esses maiôs são simples, mas o decote reto ajuda a deixar a peça mais interessante e “menos óbvia”. Para ficar ainda mais moderno, invista nas versões neon, tie dye ou branco.

Asa-delta

Direto dos anos 80, a asa-delta voltou com tudo! Mais cavados na região da virilha, os maiôs desse modelo são must have e valorizam muito o corpo, por evidenciarem o quadril e marcarem a cintura.

Amarrações

Assim como os maiôs com recorte, as peças com amarração são superestilosas e ótimas para quem quer deixar um pouco mais de pele a mostra. Segundo Fábio, as opções com ilhoses e laços, seja na frente ou na lateral, são as mais populares.

Animal Print

Junto com o neon, a animal print é a principal aposta de Fábio para a estampa de moda praia desse verão. Seja oncinha, zebra ou até estampa de cobra, o maiô de animal print é muito elegante e fica lindo quando combinado com um shorts ou saia fora da praia.

