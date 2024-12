5 looks verde e rosa inspirados em ‘Wicked’ para usar no dia a dia

Se você assistiu Wicked ou acompanhou as produções de Ariana Grande e Cynthia Erivo para a divulgação do filme, já percebeu que duas cores roubaram a cena: verde e rosa. O sucesso é tanto que muitos têm adotado essas tonalidades nos próprios looks, dando origem ao chamado wickedcore. Inspirados nessa tendência, selecionamos 5 ideias para você entrar na moda!

Produção delicada e elegante inspirada em ‘Wicked’

Uma maneira elegante e criativa de aderir à tendência de Wicked é combinar um vestido verde com salto e bolsa em tons de rosa. Complemente com acessórios delicados para ter um resultado ainda mais especial.

Produção elegante com vestido verde

Para um visual inspirado em Wicked que exala sofisticação e delicadeza, aposte em um vestido verde combinado com salto preto e bolsa de mão. Finalize com maquiagem leve e brincos discretos para um toque de elegância.

Look monocromático inspirado em ‘Wicked’

Um conjunto monocromático também garante um visual elegante. Combine camisa social e calça de alfaiataria na mesma tonalidade, e finalize com óculos de sol e bolsa de couro para trazer modernidade e harmonia à composição.

Visual inspirado em ‘Wicked’

Quem prefere uma produção colorida se beneficia da combinação de calça verde, blusa de crochê vibrante e bolsa rosa, peças ideais para recriar a essência dos visuais de Wicked.

Look na tendência Wickedcore

Para quem prefere looks simples e delicados, um vestido verde combinado com um acessório floral é uma excelente escolha. Modelos mais soltos garantem ainda mais leveza, algo perfeito para dias ensolarados ou com atividades ao ar livre.

Look com referência em ‘Wicked’

Se você adora looks mais soltinhos, temos a inspiração perfeita para entrar no clima de Wicked! Combine uma camisa social oversized, uma saia longa e uma bolsa de couro rosa para conquistar um efeito deslumbrante.

