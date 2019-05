4 maneiras de usar short de cintura alta em dias amenos

O friozinho está chegando, mas isso não quer dizer que você precise mandar os shorts de volta para o guarda-roupa. Nossa equipe de moda preparou 4 looks com um modelo de cintura alta para provar que, mesmo com as temperaturas mais baixas, é possível deixar as pernas de fora. Basta escolher o material certo. Confira:

Com jaqueta jeans

1- Jaqueta jeans, Levi’s, R$ 390*

2- Óculos de acetato, Livo, R$ 599*

3- Top de poliéster, Renner, R$ 79,90*

4- Short de material sintético, Amaro, R$ 169,90*

5- Mochila de material sintético, Gash por Sabrina Sato, R$ 239,80*

6- Rasteiras de camurça, Shoestock, R$ 159,90*

Com tricô

1- Blusa de tricô, Animale, no OQVestir, R$ 798*

2- Brincos de metal com miçangas, Rincawesky, R$ 239*

3- Clutch de palha, Donna Brasil, R$ 352*

4- Sandálias de couro, Blue Bird, R$ 599*

Com moletom

1- Blusa de moletom, Carol Bassi, no Shop2gether, R$ 881*

2- Ear Cuffs de metal, La Boutik, R$ 120*

3- Bolsa de couro, Coach, R$ 1 998*

4 -Botas de material sintético, Beira Rio, R$ 159,90*

Com chemise

1- Body de tricô, Bo.Bô, no OQVestir, R$ 698*

2- Óculos de metal, Grandyvision by Fototica, R$ 99*

3- Chemise de poliéster, Ellus 2nd Floor, R$ 559*

4- Bolsa de material sintético, Santa Lolla, R$ 279,90*

5- Tênis de couro e náilon, New Balance, R$ 500*

*Preços consultados em março de 2019. Sujeito a alteração.

