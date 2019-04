Combinações curinga para não perder tempo e manter o estilo

Tem dias que montar um look parece um desafio? Talvez você só não esteja enxergando as várias possibilidades de uma peça. É nesse ponto que o armário cápsula – que explora todas as peças – ajuda.

Separamos alguns itens-chave de um guarda-roupa e os montamos em combinações curinga para você usar no dia-a-dia, tanto de forma casual, quando de uma forma mais esporte fino. Confira:

Blazer

(de sarja, Balmain, na NK Store, preço sob consulta)

Esporte fino

–

Vestido de veludo, Barbara Bela, R$ 4 790*; Colar com cristais, Diviníssima Acessórios, R$ 130*; Escarpins de tela e camurça, Christian Dior, R$ 4 300*

Casual

–

Camiseta de algodão, Reinaldo Lourenço, R$ 399*; Calça jeans, Renner, R$ 99*; Bolsa de couro, Chanel, na

I Bag You, aluguel sob consulta; Tênis de material sintético, Zara, R$ 259*

Saia-lápis

(de couro, Helena Caio, R$ 3 473*)

Esporte fino

–

Top de tricô, Coven, R$ 660*; Botas de couro e renda, Christian Loubotin, preço sob consulta

Casual

–

Camiseta de algodão, Levi’s, R$ 109,90*; Top de cetim, Barbara Bela, R$ 2 390*; Bolsa de couro, R$ 1 247*, e alça de corda, R$ 547*, ambos Osklen; Botas de couro, Christian Louboutin, preço sob consulta

Camisa

(de couro e seda, Reinaldo Lourenço, R$ 3 470*)

Esporte fino

–

Short de couro e tweed, TVZ, R$ 349,90*; Faixa de couro, Thiago Mendonça, na Village, R$ 399*; Bolsa de couro, Jimmy Choo, R$ 5 440*; Escarpins de cetim, Christian Louboutin, preço sob consulta

Casual

–

Calça jeans, Levi’s, R$ 309,90*; Pochete de couro, John John, R$ 458*

Calça de alfaiataria

(de crepe, Zara, R$ 209*)

Esporte fino

–

Top de linho e seda, Luiva, R$ 769

Casual

–

Camiseta de algodão, Forever 21, R$ 49,90*; Bolsa de material sintético, Renner, R$ 79,90*; Choker e Pulseira de metal, Dior, preços sob consulta; Sapatos de couro, Schutz, R$ 450*

Modelo: Debora Muller (Joy Model) | Beleza: Júlio Elibio (ABÁ MGT) | Produção de moda: Andréia Matos | Tratamento de imagens: Doctor Raw | Styling: Henrique Tank (CAPA IMG) | Concepção visual: Ícaro Guerra e Miro Branco

*Preços pesquisados em Fevereiro/2019. Sujeitos à alteração.

Veja mais: Marca relança esmalte ‘Areia’, sucesso de 1970

Siga CLAUDIA no Youtube