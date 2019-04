10 formas diferentes de usar jeans no dia a dia

Uma peça-chave no guarda-roupa de toda mulher é o jeans. Não importa qual seja o seu estilo, ele sempre cai muito bem. Pensando nisso, a equipe de CLAUDIA reuniu 10 formas de usar o jeans no visual de diferentes mulheres. Confira:

Nathalia Ueno, analista de operações.

“Diria que meu estilo é despojado e casual, mas, acima de qualquer definição, ele deve me fazer sentir segura e confiante”.

Tenha em casa

Camisa de tricoline, Mira Mira, na Village, R$ 629*

Calça jeans, Amaro, R$ 159,90*

Tênis de lona, Converse Chuck Taylor, R$ 139,90*

Maria Rita Carelli, consultora ambiental.

“Eu me sinto poderosa quando estou confortável. Olho no espelho e enxergo para além da aparência. É como se meu humor estivesse estampado na roupa”.

Tenha em casa

Jaqueta jeans, Forever 21, R$ 234,90*

Vestido de algodão, Osklen, R$ 547*

Tênis de lona, Converse Chuck Taylor, R$ 139,90*

Mel Freese, maquiadora e modelo.

“Adoro usar cintura alta com cropped. Como tenho o corpo curvilíneo e cintura fina, fico me achando uma gata. Mas isso só vale se a autoestima está lá em cima!”.

Tenha em casa

Jaqueta jeans, Forever 21, R$ 210,99*

Camiseta de algodão, Youcom, R$ 59,90*

Calça jeans, Renner, R$ 149,90*

Tênis de lona, Converse Chuck Taylor, R$ 139,90*

Branca Brunelli, modelo.

“Falo que meu estilo é prático, mas sem perder a personalidade. Se preciso levantar o visual na hora, recorro a salto alto – de qualquer tamanho ou modelo, ele dá o requinte necessário imediatamente”.

Tenha em casa

Jaqueta jeans, Forever 21, R$ 183,90*

Regata de algodão, Hering, R$ 49,99*

Short jeans, Renner, R$ 79*

Tênis de lona, Converse Chuck Taylor, R$ 159,90*

Sâmilla Fonseca, modelo e blogueira.

“Gosto de experimentar peças diferentes do que normalmente uso, mas adoro as roupas dos anos 1970, do tipo calça flare. Para estar 100% confiante, combino com óculos escuros e salto alto”.

Tenha em casa

Chemise de tricoline, Loja 3, R$ 159*

Top jeans, Vicunha, preço sob consulta*

Calça jeans, Santista, preço sob consulta*

Mel Freese, maquiadora e modelo.

“Minha inspiração do momento é a modelo Ashley Graham. Ela se destaca porque acredita piamente que não há um único padrão de corpo ideal, mas que o importante é valorizar sua personalidade”.

Tenha em casa

Colete jeans, Santista, preço sob consulta*

Regata de algodão, Youcom, R$ 39,90*

Branca Brunelli, modelo.

“Aprendi com Coco Chanel, musa inspiradora, que a boa moda é atemporal. Assim é o jeans, que nunca deixa de ser tendência porque está em renovação constante”.

Tenha em casa

Jaqueta jeans, Levi’s, R$ 409,90*

Top jeans, Levi’s, R$ 249,90*

Calça jeans, Forever 21, R$ 169,90*

Tênis de lona, Converse Chuck Taylor, R$ 139,90*

Maria Rita Carelli, consultora ambiental.

“Minhas referências são múltiplas e diversas. Vão da elegância de Grace Kelly ao boho chic, passando pelo charme de Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo”.

Tenha em casa

Jaqueta jeans, Levi’s, R$ 409,90*

Camiseta de algodão, Hering, R$ 49,90*

Calça jeans, Handred, R$ 475*

Tênis de lona, Converse Chuck Taylor, R$ 139,90*

Nathalia Ueno, analista de operações.

“A moda dos anos 1990 é minha inspiração frequente. O jeans, que é a cara da época, me dá a versatilidade necessária para o dia a dia – quer uma combinação melhor do que com camiseta? Prefiro as peças mais altas e justas, que desenham o corpo”.

Tenha em casa

Jaqueta jeans, Forever 21, R$ 169,90*

Macacão jeans, R$ 189,90*

Regata de algodão, Hering, R$ 49,99*

Sâmilla Fonseca, modelo e blogueira.

“Gosto de misturar o vintage e o moderno, por exemplo, estampa xadrez retrô e coturnos ou jeans destroyed com uma peça estruturada”.

Tenha em casa

Camisa jeans, Calvin Klein Jeans, R$ 520*

Calça jeans, Calvin Klein, R$ 499*

Tênis de lona, Converse Chuck Taylor, R$ 159,90*

