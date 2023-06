14 inspirações de looks com moletom para usar no trabalho

Adeus, cama! Sabe aquela velha história de que moletons servem apenas para o home office? Ela ficou no passado. Agora, eles estão prontos para te acompanhar nas ruas, no escritório ou nos compromissos mais sérios do dia. Separamos algumas inspirações para você ficar aquecida e se manter sofisticada no ambiente de trabalho — não se esqueça de conferir o dress code antes de apostar nelas.

A imagem que o moletom passa

“O moletom é uma peça de roupa aconchegante e informal que naturalmente transmite uma imagem descontraída e relaxada”, segundo o fashionista Cadu Crevelario. A depender da modelagem e de como é combinado, no entanto, essa mensagem pode mudar.

“Alguns moletons têm estampas ou logotipos que podem transmitir uma imagem mais jovem e descolada, enquanto outros podem ser mais simples e neutros, permitindo uma aparência mais discreta”, exemplifica o especialista. Opte por um moletom de qualidade, em cores neutras e sem estampas chamativas. Evite modelos muito folgados ou desgastados.

Estilos de moletom perfeitos para o trabalho

Moletom de Gola Alta

Os moletons com gola alta trazem um toque sofisticado ao visual e podem ser combinados com camisas ou blusas de gola por baixo. “Isso adiciona um elemento de camadas ao look, conferindo um aspecto mais elegante”, diz Cadu.

Moletom com Detalhes Minimalistas

“Escolha moletons com detalhes simples e discretos, evite estampas chamativas ou logotipos muito evidentes e opte por um design clean e minimalista para manter a aparência profissional”, afirma o profissional.

As cores ideais para seu moletom dar match com o escritório

Se tem um elemento capaz de mudar completamente a imagem que o look passa é a cor das peças. O preto, por exemplo, é uma escolha clássica e elegante. Um moletom dessa cor pode ser facilmente combinado com outras peças de roupa e ainda passa a imagem de um visual mais polido, de acordo com o fashionista.

“O cinza, em paralelo, é uma cor versátil que combina com muitos outros tons. Um mais escuro ou mesclado adiciona aquele toque de sofisticação necessário ao seu visual. Outra cor que traz a sensação de elegância é o azul marinho”, explica. Por fim, o clássico branco, quando combinado adequadamente, transmite a imagem de elegância.

Para elevar seu look, não deixe de compor uma produção monocromática!

Mais inspirações