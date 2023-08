Testamos o novo Samsung Galaxy Z Flip5

“Esse é o celular que dobra?” “Mas a tela funciona certinho quando abre?” “É aquele smartphone que TODOS os influenciadores estão usando?” “Vale a pena comprar?” Essas foram algumas das muitas perguntas que ouvi no período em que testei o novo lançamento da Samsung, o Galaxy Z Flip 5. Para quem está com pressa, adianto que a resposta é “sim” — para tudo. Quem curte tecnologia e inovação, porém, vale ficar um pouco mais para entender os pontos altos do produto.

No ano passado, estive em Nova York para o Galaxy Unpacked, evento de lançamento do Z Flip 4, onde pude conhecer tanto o modelo dobrável quanto o programa de sustentabilidade de marca, o Galaxy For The Planet, uma ação que intenciona ter menos plástico nos oceanos e mais tecnologia nas mãos. Quando achei que a categoria não poderia me impressionar mais, o Z Flip 5 superou as expectativas e me fez coçar os dedos para trocar de aparelho (no final da matéria você encontra os links com preços).

CARACTERÍSTICAS DO GALAXY Z FLIP 5

Por serem mais compactos, os celulares dobráveis entregam praticidade, cabem literalmente em todos os bolsos e bolsas. Seja para fazer reuniões fora de casa, treinar na academia ou tirar uma foto com um grupo na mesa do restaurante, é uma mão na roda poder apoiar o celular em qualquer superfície sem se preocupar com carregar um tripé ou outro suporte.

A novidade do Z Flip 5 é que a tela frontal (a que aparece quando o aparelho está fechado) é muito maior que a anterior: são 3,4 polegadas. Sim, estou ciente que não temos uma boa imagem mental do que são “polegadas”, mas basta dizer que ela ocupa praticamente toda a parte frontal e é maior que a de todos os outros Flips.

A tela, chamada de Tela Flex, permite tirar selfies com a câmera principal, o que garante a qualidade superior das fotos. Dá para brincar de fazer fotos com ângulos diferentes e sem apertar nenhum botão, basta levantar a mão e acionar o disparador automático. Há ainda outras ferramentas de customização que permitem selecionar o que você quer acessar mais rapidamente, como um atalho para a agenda, contatos do telefone, galeria de vídeos ou aplicativos de mensagem (sim, o tecladinho da tela frontal dá conta do recado).

O peso do aparelho é de 187 gramas e ele está disponível no Brasil nas cores rosa, verde claro, grafite e creme. Outra melhoria envolve a dobradiça do aparelho. Antes, existia um pequeno vãozinho entre as duas metades, que ficou praticamente inexistente nessa versão.

OUTROS LANÇAMENTOS DA LINHA GALAXY

A quinta geração dos dobráveis da Samsung inclui o ZFold 5, smartphone mais robusto (pesa 253 gramas), que se abre como um tablet. A tela principal tem 7,6 polegadas e permite, por exemplo, ver vídeos no modo retrato ou paisagem. O processador Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy promete ainda, com auxílio da inteligência artificial, uma experiência melhor para quem curte games no celular.

Na mesma pegada ecológica, materiais reciclados como vidro, alumínio e plástico proveniente de redes de pesca descartadas, barris e garrafas PET também são utilizados na composição do ZFold 5.

Para acompanhar os novos celulares, há ainda os relógios inteligentes. São dois smartwatches, o Galaxy Watch6 e o Watch6 Classic. Absolutamente integrados no mesmo ecossistema, os relógios chegam ao mercado com a moldura mais fininha, sem diminuir o tamanho do visor, buscando aumentar o conforto de quem dorme com ele no pulso para monitorar o sono, por exemplo. Para fazer atividades físicas e acompanhar os batimentos cardíacos (assim como fazer uma bioimpedância completa), são ótimas opções.