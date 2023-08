O que é ar-condicionado inverter? Entenda a tecnologia

Manter a temperatura sempre agradável dentro de casa reflete no aconchego e bem-estar do lar. Para quem mora em regiões com grandes oscilações de temperatura, por vezes é necessário um aparelho que aquece e resfria o ambiente. Mas na hora de buscar por um, as opções são tantas e tão diferentes que surgem inúmeras dúvidas. Uma delas, que está relacionada à tecnologia do produto, é: o que é ar-condicionado inverter?

De acordo com Daniel Fraianeli, gerente de produto da divisão de ar-condicionado da Samsung Brasil, inverter é uma tecnologia na qual o ar-condicionado possui um inversor de frequência para controlar a rotação do motor do compressor.

“Ou seja, ele funciona de forma mais acelerada para chegar à temperatura desejada rapidamente e diminui a frequência em seguida, proporcionando maior economia de energia”, explica o especialista.

A conta de luz é sempre uma preocupação dos consumidores na hora de comprar um ar-condicionado. Para facilitar o entendimento do impacto do eletrodoméstico nas despesas, o Inmetro anunciou uma nova legislação para o produto que está em vigor desde 1º de janeiro de 2023.

“No caso dos aparelhos de ar-condicionado, o principal item de ensaio é a eficiência energética para a refrigeração do ar, sendo o equipamento classificado de ‘A’, para os que consomem menos energia, a ‘D’ para equipamentos que consomem mais energia”, diz o site oficial do Instituto.

Continua após a publicidade

Ainda de acordo com o Inmetro, estudos apresentados pelos fabricantes indicam que um aparelho de ar-condicionado inverter pode gerar 47% de economia no consumo de energia elétrica quando comparado a produtos não-inverter.

Outra dúvida comum aos consumidores que pretendem comprar um ar-condicionado é sobre a função aquecer. Neste quesito, é preciso entender sobre o produto escolhido, pois nem todos os aparelhos possuem a configuração. Mas vale ressaltar que a escolha por um inverter também oferece alta eficiência energética no modo aquecer.

Escolheu um ar-condicionado para chamar de seu? Aproveite a climatização dos ambientes e lembre-se de realizar a limpeza do filtro a cada duas semanas. O intervalo é ideal para evitar o crescimento de bactérias e mofo e manter a saúde do lar em dia.

Como escolher um ar-condicionado inverter?

Para escolher um ar-condicionado inverter compatível com o seu espaço é essencial ficar de olho no chamado BTU. A sigla, do inglês “British Termal Unit” (Unidade Térmica Britânica), determina qual a potência de refrigeração do aparelho Geralmente, é necessário ter cerca de 600 BTUs para cada metro quadrado do ambiente, e mais 600 para cada aparelho que irradia calor, como a geladeira ou fogão, por exemplo.

Vale lembrar que a instalação deve ser feita por profissional, já que é preciso avaliar o melhor posicionamento dentro do cômodo, e instalar tubulações pertinentes. Então nada de fazer sozinha, combinado?

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.