20 restaurantes imperdíveis que são pet friendly em São Paulo

Quem tem animais de estimação muitas vezes quer passar o máximo de tempo possível com eles – e melhor ainda se, na hora de almoçar ou jantar fora, puder leva-los em um restaurante em que sejam bem-vindos, não é mesmo?

Caso não saiba onde encontrar espaços assim, CLAUDIA separou 20 restaurantes pet friendly em São Paulo para você ir com a companhia do seu melhor amigo, confira:

1. Nonna Rosa

No restaurante Nonna Rosa, nos Jardins, os pets podem ficar à vontade na área da varanda, com direito a água e petisquinhos, enquanto os donos saboreiam as massas deliciosas do cardápio e drinques refrescantes.

Nonna Rosa

Onde: Rua Padre João Manuel, 950, Jardins, São Paulo/SP

Quando: Segunda a quarta, das 12h00 às 16h00 e 19h00 às 23h00 | Quinta e sexta, das 12h00 às 16h00 e 19h00 à 00h00 | Sábado, das 12h00 à 00h00 | Domingo, das 12h00 às 17h00

Informações: (11) 2369-5542 ou no Instagram

2. Lanchonete da Cidade

A Lanchonete da Cidade permite que os animais fiquem na área externa acompanhados de seus tutores nas unidades dos Jardins, Moema, Shopping Higienópolis e Shopping Cidade Jardim. O estabelecimento pet friendly está com um cardápio especial com o retorno de sanduíches e lanches clássicos que ficaram na memória de quem frequentou o local nos últimos 20 anos, com o Bombom.

Lanchonete da Cidade

Onde: endereços no site

Quando: Domingo a quinta, das 12h00 às 00h00 | Sexta e sábado, das 12h00 às 01h00

Informações: no site ou Instagram

3. Sobreiro

A chef e artista plástica Vladimila Veiga recebe com gosto os pets no restaurante Sobreiro, em um casarão no Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo. Quem vai até lá provar a comida mineira – como a sobremesa Julieta (R$36), versão de petit gateau de goiabada com sorvete de queijo canastra – pode almoçar com os cães na parte superior, que conta com água e portãozinho para que eles circulem tranquilamente naquele espaço.

Sobreiro

Onde: Rua Pascal, 1882, Campo Belo.

Quando: Segunda a sexta, das 11h30 às 15h00 | Sábado, domingo e feriados, das 12h00 às 17h00.

Informações: (11) 97690-0606 ou no Instagram

4. Gomo Bar

Com diversas opções a qualquer hora do dia, o Gomo Bar, na Bela Vista e em Pinheiros, permite aproveitar a companhia de seu pet em um amplo espaço, enquanto você mata a fome.

Gomo Bar

Onde: Rua Maestro Cardim, 1218, Bela Vista | Rua Sumidouro, 138, Pinheiros

Quando: Bela Vista: Segunda e terça, das 8h30 às 17h00 | Quarta a sexta, das 8h30 à 00h00 | Sábado, das 12h00 à 00h00 | Domingo, das 12h00 à 00h00 | Pinheiros: Segunda e terça, das 12h00 às 16h00 | Quarta e quinta, das 12h00 às 23h00 | Sexta, das 12h00 à 00h00 | Sábado, das 12h00 à 1h00 | Domingo, das 12h00 as 20h00.

Informações: no Instagram

5. Botanikafé

É comum passar em uma das quatro unidades do Botanikafé, em São Paulo, e ver vários humanos acompanhados de seus pets enquanto almoçam ou saboreiam um brunch cercados de plantas. A unidade de Pinheiros também conta com um bar recém-inaugurado na entrada, servindo drinks e petiscos de quinta a sábado, a partir das 18h00.

Botanikafé

Onde e quando: endereços e horários no site

Informações: (11) 3360-8919, (11) 96628-1729 ou no Instagram

6. Reserva Rooftop

Além da gastronomia do chef Bruno Setrak, que mescla culinária afetiva, pratos de parrilla e massas, e a coquetelaria do mixologista Paulo Freitas servida ao ar livre, o Reserva Rooftop, no Jardim das Perdizes, é um espaço em que os pets podem aproveitar à vontade a companhia dos “papais” e “mamães”.

Reserva Rooftop

Onde: Rua Marc Chagall, s/nº (em cima do stand de vendas Tecnisa), Jardim das Perdizes

Quando: Terça a quinta, das 18h00 à 01h00 | Sexta e sábado, das 12h00 à 01h00 | Domingo, das 12h00 às 22h00

Informações e reservas: (11) 4280-3345, no site ou Instagram

7. Bar Brahma

Na famosa esquina da Ipiranga com a São João, no Centro de São Paulo, o Bar Brahma conta com o espaço “Varanda”, em que os pets são bem-vindos em meio à música ao vivo e o clássico chopp gelado. Durante a visita, eles recebem biscoitos caninos e contam com potinhos de água disponíveis.

Bar Brahma

Onde: Avenida São João, 677, Centro

Quando: Segunda a quarta, das 11h00 às 01h00 | Quinta a sábado, das 11h00 às 02h00 | Domingo, das 11h00 às 00h00

Informações: no Instagram

8. Casquinha Bar

Desde que inaugurou em Pinheiros, em junho, o Casquinha Bar permite que os pets estejam na companhia de quem for até lá experimentar os petiscos inspirados na diversidade das 5 regiões brasileiras ou tomar chopp gelado e drinks. É possível provar Pierogi de abóbora (veja aqui a receita), linguiça artesanal com sopa paraguaia e pastel de vatapá, entre outras delícias, além de almoço executivo durante a semana.

Casquinha Bar

Onde: Rua Ferreira de Araújo, 756, Pinheiros

Quando: Segunda e terça, das 12h00 às 14h00 | Quarta a sexta, das 12h00 às 14h00 e 17h00 a 1h00 | Sábado, das 13h00 a 1h00 | Domingo, das 13h00 às 20h00

Informações: no Instagram

9. Mercearia do Francês

O restaurante Mercearia do Francês , na Vila Nova Conceição, tem uma espaçosa área externa em que os pets podem descansar ao lado de quem os levar. Atualmente o local oferece o Festival da Alcachofra, com um menu especial de entradas e prato principal elaborado pelo chef José Luís Balon.

Mercearia do Francês

Onde: Rua Afonso Brás, 200, Vila Nova Conceição

Quando: Segunda e terça, das 11h45 às 15h00 e 18h45 às 22h00 | Quarta, das 11h45 à 22h00 | Quinta a sábado, das 11h45 às 23h00 | Domingo, das 11h45 às 20h00

Informações: no Instagram

10. QT Pizza

Pedir pizza em casa para não ter que ficar longe do seu pet? Na QT Pizza isso não é necessário: o local – cujo fundador, Matheus Ramos, foi eleito Pizzaiolo do Ano 2024 no 50 Top Pizza World – conta com uma varanda em que seu cachorro é bem-vindo enquanto você prova alguns dos 15 sabores de pizzas de tamanho único, feitas em estilo napolitano.

QT Pizza

Onde: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1096, Cerqueira César

Quando: Segunda, quarta, quinta e sexta, das 12h00 às 15h00 e 19h00 às 23h00 | Sábado, das 12h00 às 16h30 e 19h00 às 23h00 | Domingo, das 12h00 às 16h30.

Informações: (11) 3064-9220, (11) 96367-4656 e no Instagram

11. Sky Hall Terrace Bar

No terraço do mezanino de um edifício comercial fica o Sky Hall Terrace Bar, na Vila Nova Conceição, onde os pets podem circular à vontade. Lá eles têm até cardápio: o Pet Brunch, em que os cães são recebidos para brunches temáticos com seus tutores. Os humanos contam também com drinks clássicos e autorais assinados pelo mixologista Renan Tarantino e menu do chef Martin Casilli.

Sky Hall Terrace Bar

Onde: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327, Vila Nova Conceição

Quando: Terça a quinta e aos domingos, das 12h00 à 0h00 | Quinta a sábado, das 12h00 às 2h00

Informações: (11) 3044-3592 ou no Instagram

12. Atsui

Se o desejo é saborear comida japonesa, o restaurante Atsui, nos Jardins, conta com uma varanda pet friendly e um cardápio focado em pratos quentes (preparados principalmente na churrasqueira a carvão), além de sushis.

Atsui

Onde: Rua Padre João Manuel, 1164, Jardins

Quando: Segunda a quarta, das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 23h00 |Quintas e sextas, das 12h00 às 15h00 e das 19h00 à 00h30 | Sábado, das 12h30 às 16h30 e das 19h00 à 00h30 | Domingo e feriados, das 12h30 às 16h30 e das 19h00 às 23h00.

Informações: (11) 3082-7177 ou no site

13. Notorius Fish

Petiscos, porções, entradas e sanduíches de peixes e de frutos do mar estão no cardápio do Notorius Fish, em Pinheiros, além de drinks autorais e cervejas artesanais. Os pets ficam à vontade ao seu lado, com direito à agua para matar a sede.

Notorious Fish

Onde: Rua Padre Carvalho, 123, Pinheiros

Quando: Segunda a quinta, das 12h00 às 15h00 e das 18h30 às 23h00 | Sexta e sábado, das 12h00 às 23h30 | Domingo, das 12h00 às 22h00

Informações: no Instagram

14. Cão Véio

Na unidade Alphaville do gastropub Cão Véio, seu pet pode te acompanhar na área externa, enquanto você devora entradas, sanduíches e pratos clássicos de pubs com referências caninas, como o “Fila Brasileiro”.

Cão Véio

Onde: Alameda Aldebarã, 14, Centro de Apoio II (Alphaville), Santana de Parnaíba

Quando: Terça a sexta, das 18h00 às 00h00 | Sábado, das 13h00 às 16h00 e das 19h00 às 00h00 | Domingo, das 13h00 às 18h00

Informações: (11) 2690-6514 ou no Instagram

15. Nouzin Café

Também dá para saborear um bom brunch com seu pet do lado: o Nouzin Café, em Pinheiros, oferece uma variedade de pratos tradicionais de café da manhã de segunda a domingo, para você comer tranquilamente na varanda arborizada logo na entrada, junto a seu melhor amigo.

Nouzin Café

Onde: Rua Padre Carvalho, 204, Pinheiros

Quando: Segunda a domingo, das 8h00 às 19h00

Informações: (11) 3816-0210, (11) 97504-2201 ou no site

16. Cantagalo

Os amantes de hambúrgueres podem ir com seu pet ao Cantagalo Burger, no Tatuapé, na zona Leste, ou em Santana, na zona Norte. O local é famoso pelo rodízio de mini hambúrgueres e pela torre de cheddar. Os cães podem socializar na parte externa da casa junto aos tutores.

Cantagalo Burger

Onde: Rua Cantagalo, 383, Tatuapé | Av. Eng. Caetano Álvares, 5666, Santana

Quando: Terça a quinta, das 17h00 às 23h00 | Sexta e sábado, das 12h00 às 15h30 e 17h00 às 00h00 | Domingo, das 12h00 às 15h30 e 17h00 às 23h00

Informações: (11) 91327-2089 ou no Instagram

17. Animus

O restaurante Animus, em Pinheiros, conta com uma área externa para receber os clientes que chegarem com seus bichos de estimação. Eles recebem água enquanto você escolhe algo no cardápio com 21 novos pratos criados pela chef Giovanna Grossi e na carta de drinques autorais montada pela chef de bar e sócia, Vanessa Civiero.

Animus

Onde: Rua Vupabussu, 347, Pinheiros

Quando: Terça a sexta, das 12h00 às 15h00 e 19h00 às 23h00 | Sábado, das 12h00 às 16h30 e 19h00 às 23h00 | Domingo, das 12h00 às 16h30.

Informações: (11) 2371-7981, (11) 98705-9388 ou no Instagram

18. Nunes Parrilla

Deu vontade de churrasco e caipirinha mas não quer deixar o cãozinho em casa? No Nunes Parrilla, em Pinheiros, os pets são aceitos e você pode escolher entre 17 tipos de cortes de carnes de origem uruguaia, argentina e gaúcha, além de ótimas caipirinhas autorais como a King Kong (banana, limão taiti e rapadura) ou a Aloha (abacaxi, coco e hortelã).

Nunes Parrilla

Onde: Rua Padre Carvalho, 231, Pinheiros

Quando: Segunda a quinta, das 12h00 às 15h30 e 18h00 às 23h00 | Sexta e sábado, das 12h00 às 23h00 | Domingo, das 12h00 às 17h00

Informações e reservas: (11) 91727-0231 ou no Instagram

19. Luce

No restaurante italiano Luce, nos Jardins e Shopping Pátio Higienópolis, os pets recebem biscoitos de fermentação natural em formato de ossinho como boas-vindas. Já os humanos podem pedir entradas como a Lasagna Bites (cubos de lasanha de espinafre e mozzarella de búfala com dip de tomate, R$ 53) pratos de massas e carnes ou experimentar as pizzas de fermentação natural, com opção de borda recheada de pesto por mais R$ 12.

Luce

Onde: Rua Oscar Freire 45, Jardins | Avenida Higienópolis 618, piso Terraço do Shopping Pátio Higienópolis

Quando: Jardins: Domingo a quinta, das 12h00 às 23h00 | Sexta e sábado, das 12h00 a 0h00 | Higienópolis: Segunda a domingo, das 12h00 às 23h00.

Informações: (11) 9945-74554, (11) 91476-4545 ou no site

20. Taberna 474

Focado na cozinha da orla portuguesa, com tapas, petiscos, frutos do mar, bacalhau e grelhados, o Taberna 474 permite que você almoce ou jante com seu pet na área externa, junto à fachada arborizada.

Taberna 474

Onde: Rua Maria Carolina, 474, Jardim Paulistano

Quando: Segunda a quinta, das 12h00 às 15h00 e 19h00 às 22h00 | Sexta, das 12h30 às 15h30 e 19h00 às 22h00 | Sábado, das 13h00 às 16h00 e 19h00 às 22h00 | Domingo, das 12h00 às 18h00).

Informações: (11) 3062-7098 ou no site

