Como manter a casa sempre organizada mesmo com pets

Chegar em casa e ganhar um carinho do pet é daquelas sensações que deixam o coração quentinho. Mas além de muito amáveis, eles são bastante bagunceiros, não é mesmo? Para driblar essa questão, conversamos com duas especialistas em organização que dividiram dicas certeiras para manter o lar sempre arrumado mesmo com a presença de animais de estimação.

A primeira coisa que você precisa saber é que: sim, é possível deixar a casa sempre organizada. “Basta ter em mente que até os pets precisam entender os espaços e quais objetos pertencem a cada lugar”, alerta Juliana Aragon, parceira da Ordene. “Da mesma forma que você organiza os demais itens da casa, criando um espaço delimitado para armazenar os pertences, com os itens dos pets você fará da mesma forma”, complementa Nalini Grinkraut.

Para tanto, dedique um espaço exclusivo para guardar os itens do seu companheiro peludo. Mas lembre-se de organizá-los por categoria: ração, coleira, tapetes higiênicos, roupinhas e acessórios. “A ração, por exemplo, deve ser acomodada em potes específicos que mantenham tudo fresco. Seu cantinho pet pode ser um pequeno armário. Aproveite o lado interno das portas e use ganchos para coleiras, guias, gravatinhas, laços e saquinhos de passeios”, indica Juliana.

Mas fique atento aos acessos deles para evitar acidentes. “Se necessário faça adaptações, como tirar os remédios de gavetas baixas ou colocar travas em portas de armários, para deixar seu ambiente mais seguro”, alerta Nalini.

Já em relação a disposição de comedouros e bebedouros, vale ressaltar a importância de mantê-los sempre no mesmo espaço, e distante da área do xixi e cocô. “ Essa dica ajuda os pets a criarem uma rotina e respeitarem os locais específicos para cada atividade”, ressalta a parceira da Ordene. Aliás, um truque importante compartilhado por Naili, é optar por espaços arejados e fáceis de limpar. Dessa forma, o ar circula melhor e evita odores pela casa.

No quesito segurança, fique atento aos cabos eletrônicos à vista, pois, se roídos, eles podem provocar choques. “Você pode usar soluções mais simples para escondê-los, como canaletas ou mais sofisticadas como racks, painéis e rodapés”, explica Grinkraut.

Por fim: não deixe os brinquedos espalhados pela casa. Mantenha eles em caixa, de fácil acesso, para que seu pet possa buscá-lo com facilidade. E, é claro, mime seu bichinhos à vontade!