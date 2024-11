Qual a data “certa” para montar a sua árvore de Natal?

Não há como fugir do pinheiro com enfeites e luzinhas quando o assunto é entrar no clima natalino. Porém, há sempre a dúvida: quando devemos de fato montar a árvore de natal? Bom, apesar de não existir uma data exata para começar a enfeitar a árvore, existem tradições e dias mais comuns para você montar a a sua. Confira:

Tradições Cristãs

Primeiro domingo do Advento: quatro semanas antes do Natal, é estabelecido como o início da decoração natalina, incluindo a árvore.

8 de Dezembro – Imaculada Conceição: data católica que marca o começo das festividades natalinas.

Tradições Populares

1º de Dezembro: data comum para iniciar a decoração de Natal.

15 de Dezembro: na metade do mês, talvez seja o limite que você tem para começar uma decoração e montar uma árvore.

Continua após a publicidade

De qualquer forma, tente montar a árvore com antecedência para aproveitar a decoração. Tenha em vista a data de entrega de presentes e o calendário familiar.

O contrário também é válido: tente não montar muito cedo para não gerar desgaste das decorações e nem conflitos familiares nessa época tão mágica.

Lembre-se, a escolha da data depende de suas preferências pessoais e tradições familiares. Mas e você, já montou a sua árvore?

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.