5 plantas e flores que irão deixar a sua casa festiva para o Natal

Com o Natal se aproximando, a busca por inspirações de decoração é alta. E ao falar de plantas e flores, existem diversas opções que prometem um visual elegante e personalizado. Para ter um lar no clima natalino, aqui está uma lista com sugestões repletas de simbologia para a estação.

De acordo com a florista e mentora de floricultoras Cristiely Santos, “além da beleza e da surpresa de sempre ter uma decoração diferente a cada ano, as plantas naturais têm uma mágica de unir as pessoas, pois são vivas. Árvores artificiais são lindas, mas se não forem descartadas da maneira correta, viram lixo e prejudicam o meio ambiente.”

Poinsétia

A poinsétia (Euphorbia pulcherrima) é uma planta nativa do México. Também conhecida como bico-de-papagaio e Espírito Santo, ela é muito utilizada nas decorações devido ao tom vermelho vibrante de suas pétalas.

Considerada a “flor do Natal”, a planta pode ser utilizada em vasos sozinha ou em composição com outras espécies, mas vale destacar que sua seiva é tóxica, podendo causar queimaduras em caso de manuseio incorreto.

A florista destaca: “A Poinsétia está na cultura desde o século XVI, quando os frades costumavam dar a flor de presente para os seus seguidores”. Os cuidados se resumem a: não deixá-la diretamente no sol e água somente duas vezes por semana.

Amarílis

A amarílis (Hippeastrum hybridum) possui formato cônico e pétalas destacadas na base, as quais se abrem delicadamente. A variedade de cores e o tamanho das flores faz com que a planta seja altamente comercializada em datas comemorativas, como o Natal.

“É possível fazer um mix da poinsétia, amarílis, tuia e alecrim como um caminho vermelho na mesa. Como acabamento pode ser ornada com tecidos natalinos, laços e algumas bolas”, complementa Cristiely.

Tuia-holandesa

A tuia-holandesa (Cupressus macrocarpa) é uma conífera de pequeno porte, cujas folhas apresentam aroma cítrico. A coloração varia entre verde-limão e dourado. Originária da Inglaterra, ela simboliza confraternização e pode chegar a 4 metros de altura, sendo popularmente usada como árvore de Natal.

Alecrim

Utilizado em cerimônias religiosas, como símbolo do amor eterno, e em funerais, o alecrim era queimado como incenso nos templos. Na igreja, usa-se o seu óleo para unção. Ele representa amizade, amor e purificação, e pode ser usado em ramos para compor a mesa ou até mesmo como erva para a preparação de pratos.

“Normalmente o alecrim tem um aroma bem agradável, conversa com o tema e ajuda na decoração. É a única que não fará mal para os animais”, diz.

Antúrio

O antúrio vermelho (Anthurium andreanum) é amplamente utilizado nas composições natalinas, sendo apreciado por seu brilho. Ele pode compor arranjos, guirlandas, mesas e vasos decorativos. A profissional também destaca a ótima durabilidade da planta.

