São Paulo Coffee Festival traz programação interativa para amantes de café

O São Paulo Coffee Festival realiza sua terceira edição nos dias 21, 22 e 23 de junho, na Bienal do Parque Ibirapuera, com uma programação especial para celebrar a cultura do café.

O evento, que nasceu em Londres há mais de 10 anos e atrai grande público em cidades como Amsterdã, Cidade do Cabo, Londres, Los Angeles, Milão e Nova York, conta este ano com 130 marcas expositoras na capital paulista.

“O festival, além de celebrar a paixão pelo café, desempenha um papel crucial no desenvolvimento do consumo no mercado interno. Esse ambiente interativo e educativo não apenas valoriza a cadeia produtiva do café, mas também estimula o crescimento sustentável e a criatividade no mercado”, afirma Caio Alonso, diretor da Espresso&CO, realizadora do São Paulo Coffee Festival.

Programação da São Paulo Coffee Festival

A edição de 2024 traz experiências sensoriais, culturais e gastronômicas, como degustações de diversas cafeterias e micro-torrefações, atividades interativas, workshops, boa comida e atrações musicais.

O evento irá ocupar todo o piso térreo e o primeiro andar da Bienal com diversos estandes e ativações.

A Cozinha: é aqui que convidados especiais produzem conteúdos gastronômicos para destacar a riqueza cultural da cidade com comidas que orbitam o universo do café. Entre os convidados estão Pedro Frade, chef pâtissier da Confeitaria Caramelo, Wanderson Medeiros, chef do restaurante Canto do Picuí, Fernanda Valdívia, da padaria Deli Garage, e Fábio Vieira, chef executivo do Santo Grão.

Continua após a publicidade

A Torrefação: torre seu próprio café para levar para casa e aprender, de forma rápida e lúdica, sobre a produção da bebida.

Latte Art Ao Vivo: espaço onde baristas apresentam os melhores Latte Art, incluindo receitas de drinques clássicos e vaporização. Aqui também é possível participar de workshops e sentir na prática a magia do encontro do café com o leite.

Continua após a publicidade

O Laboratório: aqui, acontecem discussões interativas e oficinas com profissionais e especialistas que apresentarão ao público temas, como a rotina de uma cafeteria, a história do café e métodos de preparo.

Sensory Experience: recheada de experiências sensoriais envolvendo os sabores do café e suas harmonizações. São duas salas, com capacidade para 15 pessoas cada, com programações para testar ao máximo seus sentidos.

Espaço de conhecimento

O evento apresenta ainda a famosa Copa Barista, campeonato que premiará em dinheiro os melhores competidores na preparação de espressos, cappuccinos e filtrados.

Continua após a publicidade

Para quem busca aprendizado, as Masterclasses do Senac trazem aulas nos três dias de evento e se dividem em dois temas: “Café sem medo: a arte de preparar o seu café na V60” e “Coquetéis com Café: a versatilidade da bebida mais amada do mundo”. Para participar, é necessário adquirir ingresso específico da atividade, no valor de R$ 50.

Música ao vivo

Nesta edição, o Café & Música fica localizado no mezanino da Bienal com um line-up exclusivo que performa no live Music Stage. Ao anoitecer, o DJ se torna a atração musical.

Continua após a publicidade

Comidinhas

O espaço Food Stations reúne restaurantes selecionados de São Paulo. Será possível degustar a gastronomia do Canto do Picuí, Fôrno, Komah, La Peruana, Pita Kebab, Shihoma Deli e T.T. Burger.

Já a Cervejaria Tarantino criou uma cerveja especial para a ocasião. Os visitantes poderão conhecer a bebida exclusiva no Beer Bar. Batizada de Tarantino Coffee Lager (5,1%), é no estilo Vienna Lager com infusão de café à frio direto no tanque.

Como participar

Os ingressos se dividem nas categorias diário (sexta-feira R$ 60, sábado R$ 80 e domingo R$ 80), passaporte três dias (R0) e VIP diário (R$ 170). Todos os tipos de ingressos, com exceção do VIP, estão disponíveis na modalidade meia-entrada. Os preços estão sujeitos a aumento com a proximidade do evento.

Continua após a publicidade

São Paulo Coffee Festival

Data: 21, 22 e 23 de junho de 2024

Horários: Sexta-feira 21 de junho: das 14h às 21h

Sábado 22 de junho: das 10h às 18h

Domingo 23 de junho: das 10h às 18h

Local: Fundação Bienal de São Paulo (Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana, São Paulo – SP)

Ingressos: a partir de R$60 (inteira) – compre aqui