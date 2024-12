Planners para 2025: as opções mais incríveis para organizar o dia a dia

Um bom planner pode ajudar a cumprir metas, cultivar novos hábitos e manter os compromissos sob controle. Aqui estão os nossos modelos favoritos:

Schizzibooks • R$ 192

As agendas da Schizzi são artesanais e produzidas em pequena escala (pequena mesmo: são apenas seis pessoas que participam de sua feitura, dos esboços de capa até o acabamento final).

O destaque vai para o design das capas — que pode tanto ser floral, como à esquerda, quanto geométricas ou minimalistas, em cor única. Os dias da semana são apresentados em colunas verticais: a ideia aqui é trabalhar com listas, anotando tarefas e metas de forma concisa.

O diferencial deste planner é um espaço mensal dedicado para o controle financeiro, com divisórias para despesas, valores e data de vencimento.

Ano Todavia• R$ 94,90

O já tradicional livro-agenda da Editora Todavia mescla ilustrações da artista Mariana Zanetti com crônicas da finalista do Prêmio São Paulo de Literatura Lilia Guerra. O resultado é um verdadeiro planner-objeto. A sobrecapa de plástico é removível e pode ser usada como calendário de mesa ou proteção para livros.

Cícero Papelaria• R$ 144,99

Com o Planner Astral, você pode alinhar a organização da sua vida pessoal e profissional. Cada semana é distribuída em duas páginas, garantindo a visualização de todo o período (e permitindo que não se esqueça de nenhum compromisso). A capa é texturizada, agradável ao toque. Para o ano que vem, torcemos para que os meses incluam previsões astrológicas.

Coopera! Arte• R$ 129

Mais compacto e com menos recursos de edição, o Mini Planner Limões une fofura e praticidade. Há muitas páginas e espaços em branco neste planner, um incentivo à criatividade e às anotações livres. Sua capa dura garante maior durabilidade e a arte salta aos olhos pelas cores vibrantes e o traço delicado e veranil, perfeito para a estação.

MH STUDIOS• R$ 490

A elegante capa de couro deste planner da MH Studios pode ser gravada com as iniciais de seu feliz proprietário. Cada mês do ano vem ilustrado por uma casa marcante da arquitetura modernista brasileira, como a Casinha de Artigas ou a Casa de Vidro Lina Bo Bardi.

A ideia surgiu de uma conversa entre Maria Helena Pessôa de Queiroz, diretora criativa da marca, e o seu enteado, que, ao visitar o lar da madrasta, disse: “A sua casa é cheia de sonhos”. Foi o que bastou para essa verdadeira obra de arte virar realidade.

