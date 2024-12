O Natal 2024 está chegando! Já bateu aquela vontade de panetone? Para te ajudar a escolher a melhor opção do mercado, a equipe de CLAUDIA topou a missão de provar os panetones de frutas e de chocolate das principais grandes marcas disponíveis no mercado.

Panetone de pistache, speculoos (o sabor queridinho deste ano!) e também os mais tradicionais figuram entre os destaques da nossa avaliação. Confira a seguir o ranking com os melhores:

OS MELHORES PANETONES DE GRANDES MARCAS DE 2024

1) Biscoitê – Panetone de Speculoos

Panetone com o tradicional sabor belga, ele leva especiarias natalinas e recheio de creme de Speculoos. Com especiarias inseridas na medida certa e massa molhadinha, o panetone foi o favorito do time de degustação – destaque para a belíssima lata! Preço: R$ 139,90 (735g) – compre aqui.

2) Lindt – Panettone de frutas vermelhas com cobertura de chocolate

Lançamento deste ano, o panetone da Lindt é produzido com pedaços de morango, mirtilo, framboesa e cranberry, além de cobertura de chocolate amargo, finalizado com chocolate ao leite. A massa fofinha e que desfia chama a atenção pelo contraste do dulçor do chocolate com o azedinho das frutas, numa combinação perfeita. Outro destaque positivo é a quantidade generosa de frutas. (R$ 159,99 – 700g) – compre aqui.

3) Bacio di Latte – Panettone al Pistacchio

Panetone artesanalmente recheado com creme de pistache. Nosso favorito entre os panetones de pistache (sabor que continua em alta neste Natal), o panetone da Bacio di Latte traz um saboroso recheio na medida certa. Preço: R$ 159 (680g) – compre aqui.

4) Casa Bauducco – Panettone Milano damasco, uvas-passas e laranja

Panettone com damasco, ameixa, uvas-passas e cobertura açucarada com laranja em tiras de amêndoas. A massa é úmida e extremamente macia, conquistando o coração daqueles que preferem um panetone clássico e bem feito. Ponto positivo também para a escolha das frutas secas, que dão um delicioso contraste entre o doce e o cítrico. Preço: R$ 99,90 (600g) – compre aqui.

5) La Pastina – Panettone Tradicional

A versão clássica da marca tem uvas-passas sultana e cascas de laranja cristalizadas que são adicionadas à massa. Mais uma opção sem erro para os fãs do panetone tradicional, esse ainda garante uma deliciosa massa. Preço: R$ 169,90 (750g) – compre aqui.

CONFIRA TODOS OS PANETONES PARTICIPANTES:

1/15 Gelato Borelli - Panettone Borellito, massa tradicional italiana, recheada com creme de pistache com chocolate branco e finalizado com camada de chocolate branco e grânulos de pistache (R$ 197 - 750g) (Gelato Borelli/Divulgação) 2/15 Ofner - Panetone Apfelstrudel, com massa de fermentação natural e pedaços de maçãs cristalizadas italianas, recheio cremoso de maçã. Acompanha sachê de açúcar de confeiteiro com toque de canela (R$ 154 - 1kg) (Ofner/Divulgação) 3/15 Dom Casero - Panettone Trufado recheado com doce de leite (R$ 129,90 - 700g) (Dom Casero/Divulgação) 4/15 Dengo - Panetone Gotas de Chocolate 50% Cacau e Cupuaçu (R$ 125,90 - 500g) (Dengo/Divulgação) 5/15 Cacau Show - Panettone Dreams Tiramisù (R$ 114,99 - 750g) (Cacau Show/Divulgação) 6/15 Brigaderia - Panettone de Doce de Leite com Nozes, com gotas de chocolate recheado com doce de leite, coberto com chocolate branco e nozes caramelizada granulada (R$ 149 - 900g) (Brigaderia/Divulgação) 7/15 Brasil Cacau - Panettone Trufado Avelã (R$ 94,99 - 630g) (Brasil Cacau/Divulgação) 8/15 Kopenhagen - Panettone Recheado Frutas Vermelhas Chocolate Branco (R$ 129,90 - 660g) (Kopenhagen/Divulgação) 9/15 Panettone sabor Damasco, Doce de Leite e Castanha-do-Pará (R$ 32,90 - 550g) (Panco/Divulgação) 10/15 Nestlé - Panetone Charge®, com pedaços de amendoim na massa e recheios cremosos de chocolate ao leite e creme de caramelo. (R$ 29,90 - 450g) (Nestlé/Divulgação) 11/15 Garoto - Panetone Talento Avelã, com pedaços de avelã na massa e recheio cremoso de chocolate (R$ 29,90 - 450g) (Garoto/Divulgação) 12/15 Bauducco - Chocottone Recheio Sabor Avelã (R$ 29,99 - 450g) (Bauducco/Divulgação) 13/15 Seven Boys - Panettone Gotas Sabor Chocolate (R$ 17,99 - 400g) (Seven Boys/Divulgação) 14/15 Wickbold - Panettone Tradicional Gotas de Chocolate (R$ 20,99 - 400g) (Wickbold/Divulgação) 15/15 Qualitá - panetone tipo Milano (R$ 49,99 - 750g) (Qualitá/Divulgação)

Continua após a publicidade

