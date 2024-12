De fermentação longa, com recheios elaborados e sabores dos mais diversos, os panetones artesanais disponíveis nunca foram tantos! Sendo assim, para ajudar na missão de eleger os melhores panetones do ano, a equipe de CLAUDIA topou o desafio de provar as receitas de Natal das mais variadas marcas artesanais.

Relacionadas Cozinha Os melhores panetones de grandes marcas de 2024

Há opções com muitas frutas, para quem curte um sabor clássico, mas também panetones de chocolate e outros de sabores bem diferentes, ótimos para sair do óbvio! Abaixo, você confere nosso ranking com os melhores panetones artesanais de 2024!

OS MELHORES PANETONES ARTESANAIS DE 2024

1) Casa Santa Luzia – Panettone Artigianale agli Agrumi

Lançamento para este ano, a Casa Santa Luzia trouxe um panetone de quatro cítricos, com massa de tangerina, recheio de laranja, limão-taiti e siciliano, coberto com creme de amêndoas e naturalmente aromatizado com limão-taiti. A massa se destacou por ser úmida, fofinha e com generosos alvéolos. As frutas cítricas dão um toque ainda mais saboroso à massa. Preço: R$ 177 (580g) – compre aqui.

2) Empório Figueira Rubaiyat – Rubattone Madrid

O Rubattone Madrid, produzido pelo Empório Figueira, é feito de maneira artesanal e leva frutas cristalizadas e uvas passas. O panettone se destacou principalmente pelas quantidade generosa de frutas (que não estavam ressecadas) e pela massa densa na medida certa, com boa umidade e extremamente macia. Preço: R$ 139 (650g) – compre aqui.

3) Sandra Dias – Panettone Tradicional

Continua após a publicidade

Panettone com massa tradicional com recheios de damasco, laranja italiana (Cesarin), uvas passa branca e preta e com cobertura de creme de amêndoas, amêndoas laminadas, açúcar polvilhado. Extremamente macio e com umidade na medida certa, o panettone da confeiteira chamou a atenção por ser simples e feito de maneira impecável. Preço: R$ 119,90 (500g) – compre aqui.

4) Tre Bimbi – Panettone de figo, mel e nozes

O Panettone de figo, mel e nozes combina nozes e figos frescos em uma massa com cobertura glaceada com açúcar perolado e pólen. Apesar da massa não desfiar tanto, o panettone da Tre Bimbi chama a atenção pela umidade e sabor intenso, bastante marcante, além da excelente combinação de sabores. Ótima opção também de presente pela bela embalagem. Preço: R$ 109,90 (500g) – compre aqui.

5) Oli Pane – Panetone Tradicional

O Panetone Tradicional da Oli Pane combina frutas italianas cristalizadas artesanalmente com aroma cítrico de laranja-da-baía e um toque de baunilha. Chama a atenção pelo sabor leve e álveolos generosos, poderia só caprichar mais na quantidade de frutas para ficar ainda mais saboroso. Preço: R$ 149 (600g) – compre aqui.

Continua após a publicidade

OS MELHORES PANETONES ARTESANAIS DE CHOCOLATE/RECHEADOS DE 2024

1) Le Blé – Triplo Chocolate

O Panetone Triplo Chocolate é feito com chocolates ao leite, amargo e branco. Todos os panetones da marca são feitos com fermentação natural, sem conservantes ou ingredientes artificiais. Quase escolha unânime da redação de CLAUDIA como o mais saboroso entre os panetones com chocolate, o produto da Le Blé se destacou pela massa extremamente macia, que desfia, e pela qualidade do chocolate – tudo na medida certa! Preço: R$ 119 (550g) – compre aqui.

2) Pati Piva – Panettone Recheado Speculoos

Grande novidade da marca para este ano, o Panettone Speculoos é recheado com o biscoito natalino que é tradicional na Bélgica, Holanda e em algumas partes da Alemanha. O recheio é feito com canela, gengibre, noz-moscada e outras especiarias. O destaque ficou por conta do equilíbrio de sabores do recheio, que traz as especiarias de forma não enjoativa – além da quantidade generosa. Preço: R$ 265 (900g) – compre aqui.

3) Casarìa – Panetone de Café com Caramelo

Continua após a publicidade

Panetone de pasta de café, chocolate gold e chocolate branco. Além de visualmente interessante, o panetone surpreendeu pelo delicioso sabor de café, que aparece sem ficar enjoativo. Preço: R$ 155 (510g) – onde comprar.

4) Empório Figueira Rubaiyat – Rubattone Santiago

O panetone é feito com gotas de chocolate e recheado de doce de leite. O destaque vai para a qualidade do doce de leite utilizado no recheio, daqueles bem escuros, além da qualidade da massa, extremamente macia. Preço: R$ 139 (650g) – compre aqui.

5) Tre Bimbi – Panetone de nuts com chocolate gold

O panetone leva gotas de chocolate gold (chocolate branco caramelizado) e um mix de nuts, que são: avelã, noz-pecã, castanha-de-caju e do Pará. O produto levou o 4° posto do ranking pela delicadeza de sabores, com uma combinação de ingredientes que deu muito certo! Preço: R$ 109,90 (500g) – compre aqui.

Continua após a publicidade

CONFIRA TODOS OS PANETONES PARTICIPANTES:

1/17 Flakes - Amarenata al Pistacchio, recheio brigadeiro de pistaches californianos com brigadeiro de amarenas italianas, e cobertura de grãos de pistache e ganache de amarenas (R$ 259 - 1,1kg) (Yasmim Coelho/Divulgação) 2/17 Carmella - Panetone com brigadeiro de pistache com cobertura de chocolate de pistache e pistache triturados (R$ 295 - 1,1 kg e 500g de recheio) (Vitor K. Neves/Divulgação) 3/17 Renata Arassiro - Panetone de Presépio, tradicional panetone de frutas secas basilicata, com topping de presépio em chocolate belga decorado com frutas secas (R$ 265 - 750g) (Fernando Ctenas P2W Foto & Vídeo/Divulgação) 4/17 Caramel Brownieria - Brownietone de Nutella, chocotone recheado com brownie intercalado com creme de avelã, e na cobertura, creme de avelã e pedaços de Kit Kat, Kinder Bueno, Alpino e uva drageada (R$ 152 - 1kg) (Ana Paula Lopes/Divulgação) 5/17 PikurruchA'S - Panetone de biscoito Lotus Biscoff, com massa artesanal, recheado com brigadeiro de doce de leite finalizado com brigadeiro de doce de leite e Crumble de nuts variadas (R$ 189 - 1kg) (PikurruchA'S/Divulgação) 6/17 Bráz - Panetone Fora de Série, como cidra e laranja glaceada, uvas passas e cobertura de amaretto e limão-siciliano (R$ 199 - 1kg) (Livia Wu/Divulgação) 7/17 Filone - Panettone cioccolato com gotas de chocolate meio amargo (R$ 135 - 750g) (Tomás Rangel/Divulgação) 8/17 Nonna Rosa - Panetone de Chocolate, feito com chocolate 63% de cacau e um toque de raspas de laranja, baunilha e mel (R$ 97 - 510g) (Raul da Mota/Divulgação) 9/17 Piselli - Panettone Clássico Milanese, é feito de fermentação natural (Lievito madre – fermento natural trazido diretamente da Itália) deixando a massa, mas delicada e leve, incrementado com frutas cristalizadas, pistache, passas, amêndoas e especiarias (R$ 190 - 1kg) (Tadeu Brunelli/Divulgação) 10/17 Zulcare - Panetone Tradicional com frutas cristalizadas, como cidra e laranja italiana e uvas passas (R$ 140 - 500g (Zulcare/Divulgação) 11/17 Zucker - Panetone de Pistache com recheio que leva pedaços de pistache e cobertura glaçada com pedaços de pistache (R$ 149 - 600g) (Zucker/Divulgação) 12/17 Partager - Panetone de Brigadeiro Belga, com massa de fermentação natural, recheio de brigadeiro belga 33%, topo de chocolate ao leite com amêndoas laminadas e granulado (R$ 240 - 900g) (Allan Hiagon/Divulgação) 13/17 Glacé Pâtisserie - Panetone de chocolate recheado com trufa belga ao leite (R$ 129,90 - 1kg) (Ana Schad/Divulgação) 14/17 Panetone Le Jazz Boulangerie - Fermentado naturalmente e feito com laranja confit, chocolate e amêndoas (R$ 115 - aprox. 1kg) (Lais Acsa/Divulgação) 15/17 St Chico - Brioche Noel Gergelim com Gengibre e Macadâmia (R$ 65 - 500g) (Raul da Mota/Divulgação) 16/17 Casa Santa Luzia - Panettone Artigianale al Cioccolato Fondente, recheado com gotas de chocolate belga meio amargo, vinho do Porto, fava de baunilha natural e cobertura açucarada de creme de amêndoas (R$ 155 - 510g) (Iara Venanzi/Divulgação) 17/17 Oli Pane - Chocotone Crocante (R$ 179,90 - 600g) (Oli Pane/Divulgação)

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.