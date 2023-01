Os lançamentos tecnológicos mais curiosos da CES 2023

De 5 a 8 de janeiro acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos, a edição 2023 da Consumer Electronics Show (CES), considerada a feira de maior influência tecnológica do mundo e vitrine para soluções inovadoras.

O evento de tecnologia traz para este ano cerca de 2500 expositores, de 171 países, e uma seleção de lançamentos surpreendentes das mais diferentes áreas, como beleza, eletrodomésticos, eletrônicos, aplicativos, realidade aumentada e muito mais.

Impressora de sobrancelha, fogão que te ensina a cozinhar, ar-condicionado que é obra de arte… Abaixo, selecionamos algumas novidades curiosas da CES 2023 que vale a pena dar uma espiada. Confira:

Brow Magic: “impressora” de maquiagem

Falta de tempo ou de habilidade com o pincel não serão mais fatores para deixar de dar aquele up nas sobrancelhas, pelo menos é o que promete a novidade que a L’Oréal traz para a CES deste ano. O grupo está lançando o primeiro aplicador eletrônico doméstico de maquiagem para sobrancelhas. A ideia é oferecer a possibilidade de personalizar a sobrancelha no próprio rosto em questão de segundos – para todos os tons de pele e texturas de pelo.

Programada a partir de realidade aumentada (AR), a tecnologia do Brow Magic – nome dado ao aparelho – permite imprimir a maquiagem com uma precisão tecnológica normalmente encontrada em outros procedimentos, como o microblading. O aplicador da marca francesa foi desenvolvido juntamente à Prinker, empresa de tecnologia pioneira em tatuagens impressas e não permanentes.

O aparelho incorpora 2.400 tipos de bicos minúsculos à tecnologia de impressão com resolução de de até 1.200 gotas por polegada (dpi). Além disso, utiliza a tecnologia ModiFace, um aplicativo que faz um diagnóstico do rosto do usuário por meio de um escaneamento, a partir daí o app mostra a solução mais recomendada: microblading, micro-shading ou efeitos de preenchimento. O L’Oréal Brow Magic deve chegar ao mercado oficialmente ainda este ano.

Como utilizar: Depois de descobrir a forma, espessura e efeito mais recomendados pelo aplicativo, o usuário precisa aplicar o primer L’Oréal Brow Magic nas sobrancelhas e, em seguida, passar a impressora nas sobrancelhas em um único movimento de varredura. Quando a impressão estiver concluída, basta aplicar um acabamento para fixar. Na hora de remover, a marca afirma que basta utilizar um diluidor de maquiagem comum. Veja no vídeo como funciona:

HAPTA: aplicador de maquiagem para pessoas com mobilidade limitada

Durante o evento, a L’Oréal também apresentou o HAPTA, uma das novidades da Lancôme: trata-se do primeiro aplicador de maquiagem (como o batom) computadorizado portátil ultrapreciso. A tecnologia foi projetada para atender às necessidades de beleza de pessoas com mobilidade limitada de mãos e braços.

O dispositivo foi desenvolvido em parceria com a Verily Life Sciences, empresa que pertence à Alphabet, fabricante de utensílios eletrônicos com tecnologia de estabilização para ajudar as pessoas com tremores a comer mais facilmente.

Para garantir essa precisão prometida pelo lançamento, o protótipo combina gestos inteligentes e um acessório magnético que permite 360 graus de rotação e 180 graus de flexão. Seu funcionamento se dá via bateria e dura cerca de uma hora ou 10 aplicações.

ARTCOOL Gallery: ar-condicionado que parece obra de arte

O ar-condicionado, normalmente, é um elefante branco na decoração da casa. Pensando nessa questão estética, a LG lançou durante a CES 2023 um aparelho que une tecnologia e beleza.

Com uma tela LCD de 27 polegadas e opções atualizáveis, o ARTCOOL Gallery permite que o usuário escolha um layout personalizado. O aparelho traz uma tela LCD emoldurada com uma estrutura simples, que dá a impressão de estar olhando para um quadro. Com o aplicativo ThinQ, os usuários podem selecionar entre uma variedade de imagens estáticas e animadas – ou optar por suas próprias fotos.

E claro, a novidade também promete ser potente para refrescar o ambiente, prometendo um resfriamento instantâneo. O ar-condicionado oferece tanto resfriamento quanto aquecimento com eficiência energética e fluxo de ar indireto de três vias, além de proporcionar um desempenho mais higiênico.

O novo modelo pode ser gerenciado usando o controle remoto inteligente incluso ou por meio do aplicativo, que permite escolher configurações e funções, monitorando o status do aparelho a partir qualquer lugar em tempo real.

GURU: o cooktop que te ensina a cozinhar

A Tramontina faz sua estreia no evento e apresentou o GURU, um cooktop conectado que promete dar aquela mãozinha na cozinha – pelo menos virtualmente. Primeiro da marca a utilizar a Internet das Coisas (IoT), o produto traz o preparo dos mais diversos pratos a partir de receitas guiadas.

Lançado no Brasil no final de 2021, o GURU conta com controles de temperatura, peso e tempo. “O GURU facilita a criação de uma lista de receitas em constante crescimento, da mais simples à mais elaborada”, afirma Riccardo Bianchi, diretor da Tramontina, sobre o passo a passo dos preparos disponibilizados – são mais de 200 receitas.

Alguns de seus diferenciais são a praticidade de um modelo portátil, aquecimento por indução, sensor de temperatura e conexão com o celular por meio do aplicativo. Veja mais:

TV Mini LED QM8: imagem mais detalhada numa tela gigante

O estande da TCL na feira de tecnologia aproveitou para trazer as novidades em TV, entre elas, a TV Mini LED extragrande, agora com tela de 98 polegadas: é a maior já lançada. A novidade da linha premium da empresa promete muito mais Mini LEDs em seus televisores.

Segundo a fabricante chinesa, esse modelo estreia a tecnologia HighBright ULTRA, que dobra a luminosidade da tela em comparação com os modelos atuais. Uma das tecnologias trazidas no lançamento são as duas mil zonas de escurecimento locais, que trazem alto contraste e mais de 2.000 nits de brilho máximo às imagens – o algoritmo de controle de luz da TCL ajuda a revelar todos os detalhes em áreas muito claras e escuras.

A QM8, que está sendo produzida também em tamanhos menores (65, 75 e 85 polegadas), ainda não tem data certa para chegar ao mercado.