Cobiçada marca japonesa de acessórios para café chega ao Brasil

Os cafés especiais têm ganhado cada vez mais espaço no mercado brasileiro e, com eles, cresce também a vontade de investir em acessórios para preparar um coado ou expresso perfeito.

No Brasil, segundo pesquisa da Euromonitor, o consumo anual de café premium é de 70 mil toneladas.

É um crescimento de 15% ao ano, enquanto o café tradicional avança em ritmo bem mais lento, de 3,5%. Para os chamados coffee lovers, há uma diversidade crescente de utensílios disponíveis para se aventurar no preparo – entre eles os da Origami.

A marca japonesa fundada em 1964 acaba de chegar ao país e é detentora de um dos porta-filtros mais desejados no mundo: a estética minimalista e a variedade de cores estão entre seus atrativos.

Os drippers têm design inspirado na tradicional arte japonesa de dobradura de papel e são fabricados em porcelana em Mino, Gifu, o maior centro de produção de cerâmica do Japão.

Segundo a marca, o material garante durabilidade e resistência ao calor. “O design com ranhuras internas facilita a distribuição uniforme da água sobre o pó de café, resultando em uma extração mais equilibrada e sabores mais complexos”, afirma Daniel Carvalho, barista e Mestre de Torra pela Speciality Coffee Association (SCA), também parceiro da marca.

O mercado brasileiro já tinha disponível um método muito similar ao japonês. De origem pernambucana, o Koar é um porta-filtros de cerâmica com ondas oblíquas, que promete reduzir a acidez e acentuar a doçura da bebida. Mas, como novidades são sempre bem-vindas, ainda mais para amantes de café, vale a pena testar e descobrir o seu coado favorito.

Disponíveis em diversas cores e tamanhos, os drippers da Origami podem ser encontrados em origami-kai.com.br.

