“Me mimei”: confira as postagens mais engraçadas com o bordão do momento

Sabe aquele produto ou experiência do seu dia em que você se dá de “presente”? Recentemente, a influenciadora Virgínia Fonseca conquistou a internet após publicar um stories sobre uma bolsa que ela havia comprado.

No vídeo, ela exibe o acessório da grife Hermès, avaliado em R$ 200 mil, e fala para a câmera: “galera… Me mimei!”. O áudio, retirado do Instagram, repercutiu nas redes sociais e levou diversos usuários a brincarem com o que eles consideravam como mimo.

Exemplos dos internautas

E o agrado não está exclusivamente relacionado a produtos de consumo: algumas postagens mostram que o ato de esperar um metrô para ir sentado no vagão seguinte já é uma forma de “se mimar”. Aqui estão algumas delas:

