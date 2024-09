Entenda por que Virginia teve dois cirurgiões plásticos no parto

Virginia Fonseca deu à luz a José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe, no domingo (08), em Goiânia. Durante sua terceira cesariana, a apresentadora e influenciadora contou com o apoio dos cirurgiões plásticos Mariana Genelhu e Thiago Paoliello, escalados para melhorar a cicatriz da cirurgia.

“Bom dia, pessoal! Retornando de Goiânia agora para São Paulo. A gente precisava só esclarecer uma dúvida que foi muito perguntada pelos nossos pacientes ontem. Então, A gente veio acompanhar mais uma vez a cesárea da Virginia, que já era uma paciente nossa”, contou Mariana nas redes sociais.

“Junto com a equipe de ginecologia, doutora Fabiana [Garcia] e doutor Rodrigo [Zaiden], que realizaram o parto cesárea com excelência, a gente veio para auxiliar a melhorar a cicatriz da cesárea, então a gente fez uma sutura mais delicada, com ponto absorvível e usou cola para conseguir um resultado estético melhor sem lipo, sem nada”, acrescentou o médico.

Essa não foi a primeira vez que Virginia contou com cirurgiões plásticos em seus partos. No nascimento de suas outras duas filhas, ela também buscou esse suporte. Durante o parto de Maria Alice, por exemplo, reduziu a cicatriz da cesariana. Já no de Maria Flor, fez um tratamento a laser nos seios para facilitar a amamentação.

