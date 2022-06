Mercado Arte e Design 2022: São Paulo recebe feira de design colecionável

Acontece em São Paulo, de 2 a 5 de junho de 2022, a 10ª edição da MADE – Mercado Arte e Design, feira internacional de design colecionável. Após dois anos de hiato, o evento inaugura o Pavilhão Pacaembu, novo espaço do complexo em reforma.

A proposta do evento é apresentar exposições e instalações em um espaço coletivo que apresenta e dá destaque a designers e estúdios nacionais e internacionais, revelando novos talentos e incentivando novas produções.

Idealizada pelo curador de arte Waldick Jatobá, a feira apresenta uma seleção dos 80 expositores e propõe uma reflexão sobre o meio ambiente em um projeto expográfico inédito, assinado pelo arquiteto Álvaro Razuk. O evento, que acontece durante a Semana do Meio Ambiente, é realizado simultaneamente à primeira edição da da ArPa, feira de arte desenvolvida para as galerias do Brasil, com o objetivo de atrair o público especializado das cinco regiões do país.

Design e curadoria

Peças de diferentes épocas, materiais e estilos irão compor dois grandes espaços de exposição com um elemento em comum: processo de produção artesanal e exclusivo. “A ideia é criar uma cenografia similar a um espaço de museu, oferecendo o melhor conforto ao visitante em um formato intimista esteticamente desenvolvido para ressaltar as obras e as histórias por elas contadas, trazendo o tema ambiental como elemento reflexivo”, comenta Waldick Jatobá.

Com temáticas ambientais relacionadas ao universo criativo do design, a MADE desponta também como plataforma de conteúdo e fomento ao consumo colecionável, além de oferecer visitas educativas e palestras. “Acreditamos que este é um formato inovador e eficiente para atender o colecionador e mostrar a representatividade nacional e aprofundada a partir da exposição de designers de todos os cantos do Brasil, como Ceará, Bahia, Minas Gerais, Piauí e Santa Catarina, focando na cena contemporânea, mas não esquecendo grandes nomes do mobiliário vintage, como Janete Costa, Sergio Rodrigues e Lina Bardi, entre outros”, explica o curador.

Participantes desta edição

A lista de designers presentes corresponde a grandes nomes e estúdios como Atelier BAM Design, Alva Design, André Grippi, CAMAROTTI, Casa Costillas, Danilo Vale, Elaya Design, Est. Felipe Madeira, F. Studio, André Carvalho, Get Lost Studio, Giacomo Tomazzi, Jucá Mobilia, Leandro Garcia, Leon Ades, Luisa Attab, Luisa Attab, Luiza Caldari + T44, Manu Reves Design, o Ebanista, OQ DA CASA, Paulo Goldstein, Sofia Venetucci, Vinicius Siega, YANKATU, Casa na Árvore, LEH Arte, Mel Kawahara, Monica Giannella, PLAYGROUND, Amilcar Oliveira, Studio Pedro Leal, Studio Pedro Galaso, Suka Braga, Estúdio Ambrosio, Todos os Fogos, Estúdio Parrado, Philipe Fonseca, Zebulun, Estudio Dentro, Breve Cerâmica, Time + Alex Rocca, Molu Design, CASCA, Estúdio Prosa, Vermeil, Stephanie Andrade, Junior Brandão, Miriam Loellmann, ARC Studio Volanti.

MADE – Mercado Arte e Design | ArPa

Quando: De 02 a 05 de junho de 2022

Horário: Quinta-feira a sábado, das 13h às 20h30 | Domingo, das 11h às 18h

Local: Pavilhão Pacaembu, no Complexo Pacaembu

Endereço: Praças Charles Miller, s/n

Ingressos (com acesso às duas feiras): R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Ingressos à venda pelo site da Made e site da ArPa