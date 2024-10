Estevam Pelo Mundo lança guia completo online sobre Dubai

O influenciador de viagens Lucas Estevam, conhecido como Estevam Pelo Mundo, acaba de lançar um guia turístico completo e inédito sobre Dubai.

Com mais de 80 países no currículo, o viajante profissional traz sua expertise e paixão por viagens para oferecer dicas exclusivas e personalizadas para quem deseja explorar a cidade dos Emirados Árabes.

O guia, disponível em formato online, conta com informações detalhadas sobre hospedagem de luxo, restaurantes renomados, atrações imperdíveis e experiências culturais que vão além dos pontos turísticos tradicionais. Anteriormente, o youtuber lançou versões também de Paris e Bariloche, com roteiros personalizados e sugestões de locais imperdíveis.

Estevam, que acumula mais 2 milhões de seguidores em seu canal no YouTube, revela na publicação os melhores horários para visitar o Burj Khalifa, como se perder no labirinto de aromas do mercado de especiarias de Deira e muito mais.

Continua após a publicidade

O valor do guia online é de R$ 127 e pode ser adquirido no site oficial.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.