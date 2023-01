Drinques com vinho branco para fazer no verão

Não há nada mais satisfatório do que estar tomando Sol, furar uma garrafa de vinho branco gelado com um saca-rolhas, ouvir o ‘pop’ da tampa soltando e sentir aquele cheiro de uvas saindo da botelha – pelo menos para quem, assim como nós, é fã da bebida. Muitos optam por consumi-lo puro, mas há quem prefira inovar e preparar algo diferent. Por isso, a CLAUDIA separou as melhores receitas de drinques com vinho branco que você pode realizar nesse verão.

Pink Drink

Autoral do mixologista Caio Collavini, esse drink é perfeito para ocasiões especiais. Ele refresca e, ao mesmo tempo, tem toque picante e doce.

Ingredientes

Vinho branco;

Licor de laranja;

Geleia de frutas vermelhas;

Suco de Maçã;

1 fatia de gengibre;

Club Soda;

Amora, framboesa e morango para decorar.

Modo de preparo

Para prepará-lo você vai precisar de uma taça grande de vinho. Forre o fundo e as paredes com bastante geleia de boa qualidade. Acrescente pedras de gelo e acomode a fatia de gengibre cortada bem fina. Coloque aproximadamente 150ml de vinho branco, 20ml de licor de laranja, 50ml de suco de maçã e finalize com um splash de Club Soda. No fim, você pode decorar com as frutas ou acrescentá-las na receita.

Lillet Vive

O Lillet é um aperitivo feito de vinho branco, licor de cascas de laranjas e quinino na composição, uma bebida leve refrescante e extremamente versátil. É uma receita frutada e aromática, perfeita para tomar na beira da piscina ou na praia em dias quentes.

Ingredientes

Aperitivo Francês Lillet Blanc

Fatias de pepino japonês

Morangos laminados

Folhas de hortelã

Água tônica

Modo de preparo

Em uma taça coloque pedras de gelo e em seguida 50ml de Lillet Blanc. Em seguida, acomode 4 lâminas de morango e 1 fatia de pepino japonês. Finalize colocando levemente 100ml de água tônica de boa qualidade, jogando um ramo de hortelã (bata uma palma com a hortelã em sua mão para liberar mais aromas).

Clericot

O Clericot é uma bebida Argentina e Uruguaia que foi popularizada pelos ingleses, e originalmente chamada de “claret cup“. É uma bebida frutada e refrescante, perfeita para dias quentes.

Ingredientes

1 maçã verde em cubos;

1 pêssego em cubos;

1 kiwi descascado e em cubos;

1 pera em cubos;

1 tangerina descascada e cortada em pedaços;

1 porção de morangos picados;

2 colheres de sopa de açúcar;

100 ml de Club soda/água gaseificada;

50 ml de Triple Sec;

Uma garrafa inteira de vinho branco gelado;

Cubos de gelo.

Modo de preparo

Em uma taça, adicione as frutas bem picadas e, em seguid,a o açúcar. Deixe repousando por pelo menos 15 minutos e depois adicione os outros ingredientes. Sirva em taças com gelo.