Dia das Crianças: 7 filmes para assistir com os pequenos nos streamings

Neste Dia das Crianças, que tal assistir produções divertidas com os pequenos? Lançamentos recentes como “Abracadabra 2“, com Bette Midler e Sarah Jessica Parker, “DC Liga dos Superpets” e “Red” do Disney+ são algumas das inúmeras opções disponíveis nos streamings.

Estes filmes não apenas arrancam risadas, como também inspiram reflexões transformadoras. A seguir, confira algumas dicas do que assistir nesta data especial:

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (Netflix)

“A Família Mitchell” é uma das animações mais elogiadas da Netflix nos últimos anos. Na trama, Katie é aceita na escola de cinema de seus sonhos. Porém, no dia de ingressar no colégio, seus planos são interrompidos por uma súbita invasão alienígena. Agora, ela e sua família devem enfrentar extraterrestres habilidosos para salvar o planeta nesta divertida e colorida animação criada por Michael Rianda (Gravity Falls).

A Caminho da Lua (Netflix)

Glen Keane, animador responsável por criar personagens inesquecíveis como “Ariel” e “Tarzan”, dirige “A Caminho da Lua”, aclamada animação de 2020. Extremamente emocionante, o desenho acompanha Fei Fei, uma garota prodígio que constrói um foguete na esperança de encontrar uma deusa mítica na Lua.

Abracadabra 2 (Disney+)

“Abracadabra” é um clássico incontestável do Halloween para todas as idades. E após 29 anos do lançamento do primeiro filme, a sequência estrelada por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy está disponível no catálogo do Disney+. Neste novo capítulo, um grupo de adolescentes precisa impedir que as bruxas vingativas despertem um novo tipo de caos em Salem.

Red – Crescer é uma Fera (Disney+)

Não há como discordar: “Red” é uma animação capaz de arrancar risadas dos pequenos e profundas reflexões dos adultos. Nela, Meilin é filha de pais extremamente controladores. Porém, tudo muda quando ela se transforma num grande panda vermelho. Para se livrar desta maldição, a menina e todos à sua volta precisarão aprender a lidar com as próprias emoções.

DC Liga dos Superpets (HBO Max)

Já pensou em como seriam os pets de grandes heróis como “Batman”, “Superman” e “Mulher-Maravilha”? Esta é a proposta de “DC Liga dos Superpets”. Criado por Jared Stern (Lego Batman: O Filme), o desenho traz os animais de estimação dos super-heróis enfrentando ameaças para salvar o mundo.

Scooby! O Filme (HBO Max)

Neste animação nostálgica, Scooby-Doo, Salsicha e a Mistério S.A. encaram o maior desafio de suas carreiras. Para solucioná-lo, precisarão mergulhar no passado de Scooby, já que o legado do cão esconde o segredo para salvar o mundo do apocalipse.

Sing – Quem Canta Seus Males Espanta (Amazon Prime Video)

Em “Sing”, o dono de um teatro localizado numa cidade de animais humanóides organiza uma competição de canto para impedir que seu estabelecimento feche as portas para sempre.