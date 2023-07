Claudia Indica: O que fazer para se divertir com as crianças em São Paulo

A época de férias escolares chegou, e estamos todos pensando em roteiros e atividades para fazer com os pequenos sem sair da cidade, afinal, queremos ajudá-los a criar memórias incríveis nesse período sem aulas! E, em São Paulo, o que não faltam são boas atrações para o próximo mês para que você e as crianças possam ter diversão sem limites. Você pode escolher desde teatro, museus e diversas exposições para rechear as férias tão aguardadas do seu pequeno!

Portanto, a Claudia montou um roteiro para que você escolha dentre as suas atividades favoritas e já corra lá. Veja só:

O Circo da Turma da Mônica

O Circo da Turma da Mônica, apresentado pela Maurício de Sousa Produções em comemoração ao aniversário de 60 anos da personagem, está em cartaz durante todo o mês de julho no Teatro Bradesco, com o espetáculo “Mônica 60”. Essa é a terceira temporada do musical circense, sendo roteirizado e dirigido por Mauro Sousa, filho de Mauricio de Sousa.

A trama conta a história de Mônica, ao longo das seis décadas, desde que ela apareceu nos quadrinhos! Então, os criadores se aproveitam do Mônicaverso e trazem ao palco os vários formatos da personagem, como a Toy – animação mini que conquistou as redes sociais. A história é narrada pela voz de Taís Araújo, que aparece em uma versão animada no estilo da turminha, com a participação das atrizes Sophia Valverde e Giulia Benite – que interpretam a personagem nas telonas – aparecendo virtualmente ao lado de Mônica Sousa, filha do criador dos quadrinhos e inspiração para a personagem.

A peça está repleta de música, atos circenses e, claro, muitas participações das personagens favoritas dos nossos pequenos.

Quando: Sábado e Domingo, às 11hrs e às 15hrs, do dia 1° de julho a 30 de julho

Onde: Teatro Bradesco – Rua Palestra Itália, 500, Perdizes

A partir de: R$75 na Uhuu

Classificação: Livre

Bob Esponja, o Musical

Após uma curta temporada no Rio de Janeiro, Bob Esponja, O Musical irá estrear na cidade de São Paulo no dia 27 de julho, e é perfeito para aqueles últimos dias de férias que a gente quer que durem ao máximo, né? O musical é baseado na animação original da Nickelodeon, assim, a história retrata os habitantes da Fenda do Biquíni superando adversidades e mostrando como salvar o mundo.

O musical terá uma montagem original no Brasil, usando como base a versão da Broadway, com músicas executadas ao vivo, com uma orquestra composta por 10 integrantes. A peça ainda apresenta um repertório musical extenso, com gêneros como pop, rock, gospel e country. O espetáculo é perfeito para os pequenos que são apaixonados pelo desenho animado da Nickelodeon, e uma experiência única de juntar a infância com a música!

Temporada: De 27 de julho a 17 de setembro

Dias e horário: Quinta-feira às 20h30; sexta-feira às 15h e 20h30, sábados às 15h e 20h30 e domingos, às 16h

Onde: Teatro Sérgio Cardoso – Sala Nydia Licia – Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista

A partir de: R$75

Classificação: Livre

Animália Park

Nada melhor do que conhecer lugares novos, né? Você pode visitar o Animália Park, que inaugurou no início do mês de julho (7) em Cotia. Em uma área de quase 350 mil m², é um dos maiores parques de diversão do Brasil, com atrações para todas as idades, além de se posicionar como um local de conservação e preservação ambiental, abrigando espécies da fauna e flora em risco de extinção, que não poderiam viver em um ambiente selvagem.

O parque é dividido em três áreas: Animália Diversão, Animália Reserva e Forest Animália, com 24 atrações para toda a família, um indoor com 17 atrações e outra área ao ar livre com mais 7 atrações. Os visitantes podem se divertir em quatro montanhas-russas – sendo uma inédita no Brasil – tobogã, splash, carrossel, barco viking, teleférico, entre outros. Além disso, as crianças poderão observar 170 espécies no Animália Reserva e 112 espécies de aves no Animália Forest.

Durante o mês de julho você pode aproveitar o valor promocional de abertura por R$150!

Dias e horário: das 9 às 17 horas, com entrada até às 15 horas (Animália Reserva) e das 10h30 às 19h30 (Animália Diversão)

Onde: Estrada do Furquim, 1490 – Chácara Santa Maria – Cotia SP

A partir de: R$150

Impulso Park

Os parques de trampolim têm crescido fortemente nas redes sociais nos últimos anos, e se tem uma coisa que os pequenos adoram fazer é pular! O Impulso Park é um parque de trampolins, mas que tem o grande diferencial de ter cores predominantemente neon, havendo uma área com cestas de basquete, um trampolim com obstáculos e muitos mais. Você pode apostar que seu pequeno vai usar toda sua energia e jamais vai esquecer a experiência.

Dias e horário: De terça a sexta-feira, das 13hrs às 22hrs, aos sábados e feriados, das 10hrs às 22hrs, e aos domingo, das 10hrs às 20hrs

Onde: Rua Doutor Alfredo de Castro, 160 – Barra Funda

Quanto: R$: R$65 por pessoa no site e R$140 na porta

Continua após a publicidade

Museu Catavento

O Museu Catavento é perfeito para que as crianças se divirtam, mas também é um ótimo lugar de aprendizagem! O museu divide seu acervo em quatro seções: Universo, Vida, Sociedade e Engenho, onde os pequenos podem ver maquetes, sistemas solares e salas temáticas, além de uma sala de experimentos científicos que vai atiçar a curiosidade das crianças!

Dias e horário: De terça a domingo, das 9hrs às 17hrs

Onde: Avenida Mercúrio, s/n – Parque Dom Pedro II

Quanto: R$15 por adulto e R$7,50 por criança a partir de 8 anos

Museu da Imaginação

O Museu da Imaginação tem um espaço de 2.000 m² divididos entre três espaços expositivos, que abordam artistas como Leonardo da Vinci, Mondrian e os grandes monumentos da história da humanidade. O Local conta com um espaço em que as crianças e os adultos são convidados a trabalhar em equipe para fazer uma roda girar usando pistolas d’água, e uma estação de música que tem instrumentos musicais.

Dias e horário: De terça-feira a domingo, das 9h30 às 13h e das 14h às 17h30

Onde: Rua Ricardo Cavatton, 251 – Lapa de Baixo

Quanto: R$70 por pessoa

Barbie Dreamhouse Experience

E em meio à febre de Barbie que estamos vivendo, não poderia faltar uma exposição dedicada a uma das bonecas mais amadas do mundo, né? A Barbie Dreamhouse Experience chega como uma experiência totalmente imersiva no mundo cor de rosa da boneca! As crianças terão a oportunidade de explorar a icônica mansão rosa da Barbie, com quartos incríveis e decoração elegante. Além disso, poderão conhecer desde o glamoroso armário cheio de looks da moda e até a cozinha dos sonhos.

Dias e Horários: De segunda a sexta, de 14h às 21h; aos sábados, das 10h às 21h; e aos domingos, das 11h às 20h

Onde: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia, Piso 3

Quanto: A partir de R$25

Zoológico de São Paulo E Jardim Botânico

E é claro que não poderíamos esquecer dos clássicos da nossa cidade. Você pode visitar o zoológico de São Paulo, que é um lugar que encanta os nossos pequenos! Você pode observar diversas espécies de animais – incluindo os favoritos das crianças, como ursos e tigres – ou se aventurar em trilhas e no Mundo dos Dinossauros. Pode apostar que vai entretê-los por um bom tempo! Além disso, você também pode aproveitar que o Zoológico de SP está muito próximo ao Jardim Botânico e fazer uma visita dupla!

Dias e Horários: Todos os dias, inclusive feriados, das 9h às 17h

Onde: Avenida Miguel Estefno, 4241, Água Funda

Quanto: A partir de R$52,45 (Zoo + Mundo Dino)

Aquário de São Paulo

Outro dos grandes clássicos da cidade de São Paulo é o histórico Aquário de São Paulo. Nele, os pequenos podem se sentir imersos em um universo aquático, encontrando uma grande variedade de espécies de animais e, claro, os queridinhos das crianças: os pinguins!

Dias e Horários: Todos os dias, das 9h às 17h

Onde: Rua Huet Bacelar, 407, Ipiranga

Quanto: A partir de R$50

Parque Ibirapuera

Você também não precisa gastar para criar as melhores memórias com os seus pequenos, algumas das experiências mais simples chegam a se tornar as mais marcantes. Portanto, não hesite em visitar os parques mais tradicionais da nossa cidade, como o Parque Ibirapuera e o Parque Villa Lobos!

Você pode fazer um piquenique ao ar livre com todos os lanchinhos favoritos das suas crianças, ou também uma mini experiência de acampamento, uma experiência linda e memorável para toda a família! E fica a dica, no Parque Ibirapuera você ainda pode escolher visitar o icônico planetário e dar um vislumbre das galáxias para o seu pequeno.

Dias e Horários: das 5h às 23h

Onde: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Vila Mariana

Quanto: Entrada gratuita. Museus e demais atrações pagas à parte