Um dos momentos esportivos mais icônicos e aguardados no mundo todo, o Super Bowl acontece no próximo domingo, 12 de fevereiro, às 20h30. O evento marca a grande final entre as ligas Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, além de trazer o tão esperado show musical de Rihanna, apresentação que marca o retorno da cantora após cinco anos longe dos palcos.

Cada vez mais popular fora dos Estados Unidos, o campeonato também ganhou muito espaço no Brasil nos últimos anos. “A cada ano, mais gente se interessa por esse esporte; e são torcedores mesmo, que entendem e curtem assistir aqui, que já tem o clima esportivo”, conta Janne Castro, gerente geral do The Blue Pub, bar paulistano que tradicionalmente exibe o evento em seus telões.

A pesquisa Sponsorlink, produzida do Ibope Repucom, confirma esse aumento de interesse. Segundo o levantamento, em 2022 eram 33 milhões de fãs de futebol americano no Brasil; um crescimento de 117% em relação ao ano de 2018.

Para quem quiser acompanhar essa final de campeonato de um modo ainda mais animado, é possível curtir a transmissão direto de algum dos vários estabelecimentos paulistanos que prepararam uma programação especial para o domingo. Confira a seguir dicas de bares em São Paulo para assistir ao Super Bowl:

O Pasquim Bar e Prosa

O Pasquim Bar e Prosa exibe o tão aguardado Super Bowl 2023 em seus televisores e une o esporte ao clima de Carnaval, realizando o Camarote Pasquim 2023 na unidade da Vila Madalena. No domingo, a casa traz o Bloco do Trom no final da tarde e o drinque Trio Moscow Mule (R$ 34) em versão exclusiva com glitter comestível.

Para acompanhar a folia e os jogos, a casa serve a Feijoada Completa (R$ 99,90), além de opções para petiscar, como o Festival de Pastéis (a partir de R$ 34,90 a porção), entre outras variedades. Saiba mais em @opasquimbar.

Vero! Coquetelaria

O Vero! Coquetelaria também traz para o final de semana uma programação que mescla NFL e Carnaval. Além da programação normal com DJs, a casa vai contar com a presença do After Bloco de Rua do Vero!, e, no domingo, o Bloco da Patrícia Secchis, cantora do Bloco Madalena.

No cardápio, opções como pizzas individuais, bolinho de risoto servido com molho romesco e croquetas de jamón Serrano e costela. Para beber, sabores variados dos drinques autorais da casa. Saiba mais em @verocoquetelaria.

The Blue Pub

Com unidades na Bela Vista e Itaim, o The Blue Pub preparou uma programação especial para a transmissão da competição de futebol americano. O pub, que já tradicionalmente recebe os torcedores na data, vai passar o jogo em suas televisões e telões espalhados pelas casas.

São várias as opções de promoções no cardápio de bebidas, como copo personalizado na compra de quatro pints de Paulaner Weissbier; promoção no balde de long necks de Heineken e desconto em alguns itens no cardápio de petiscos. A unidade da Bela vista abre às 15h e o valor da entrada é de R$ 19; já no Itaim Bibi, o pub abre às 16h e a entrada é de R$ 49 consumíveis. Saiba mais em @thebluepub.

TGI Fridays

Em todas as unidades do TGI Fridays presentes em shoppings (Aricanduva, Center Norte, Morumbi e Pátio Paulista), os clientes poderão experimentar um cardápio feito para a data com entradas para compartilhar, combos de cervejas e drinques.

A programação da casa conta ainda com sorteios de itens do cardápio, camisetas, bonés e copos oficiais de diversos times da Liga. Na unidade do Shopping Center Norte, em São Paulo, será possível acompanhar o jogo nos dois telões adicionais, sendo um deles na área externa do restaurante. Saiba mais em @tgifridaysbr.