Atletas viralizam fazendo ‘unboxing’ do kit olímpico

A contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris já começou e atletas de vários países estão fazendo ‘unboxing’ nas redes sociais, mostrando os kits que receberam das delegações para as disputas, que acontecem de 26 de julho a 11 de agosto.

Os “recebidos” que as delegações de país como o Brasil, Holanda, Nova Zelândia, Austrália, Bélgica, Estados Unidos, Canadá e Paraguai enviaram aos competidores têm sido mostrados.

No kit canadense, por exemplo, vem um blusão, tênis e meias. Já os holandeses recebem roupas, carregador portátil, boné, buckets, tênis, chinelos e duas malas de viagem com as cores oficiais do time.

A jogadora da Seleção Brasileira de Handebol Marcela Arounian mostrou no Tiktok que os brasileiros receberam uma bolsa, pochete, mini bolsa, chinelos, boné, broches, roupas de viagem, power bank, adesivos e uniformes.

Ao ver a polêmica pelos kits nacionais terem sido entregues em sacos de pano sustentáveis, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou que os brasileiros receberão os kits completos apenas quando chegarem a Paris.

