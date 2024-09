7 tipos de roupa que estragam ao serem colocadas na máquina de lavar

Com uma rotina tão atribulada, é difícil encontrar alguém que não conte com a ajuda da máquina de lavar roupas. Mas você sabia que nem todas as peças devem ser lavadas no eletrodoméstico? Veja a seguir quais itens vão durar mais se higienizados de outras maneiras.

Itens que não devem ser colocados na máquina de lavar roupa

1. Peças de lã e cashmere

Talvez esse seja um dos itens que as pessoas mais saibam que não devem lavar na máquina. Se for com água quente, então, pior.

O calor e o movimento da máquina deformam e encolhem essas peças. Por isso, o mais indicado é lavar à mão ou em ciclos específicos para esse tipo de peça.

2. Seda

Peças delicadas merecem um tratamento especial. E isso também vale para a lavagem, certo? Isso porque a seda é uma fibra natural que pode ser danificada com o movimento da máquina de lavar roupa.

A dica é sempre lavar à mão com água fria, sabão suave e deixar secar longe do sol para não correr o risco de desbotar.

3. Trajes de banho e esportivos

Os materiais elásticos de roupas de banho e academia podem perder a elasticidade com o calor e a torção que a máquina faz. Por isso, mesmo quando lavar à mão, evite torcer essas peças.

4. Lingerie

Calcinhas e sutiãs devem ficar longe da máquina de lavar roupa. Isso não só para que as peças durem por mais tempo, mas também por uma questão de higiene.

Por lavarmos diversos itens no eletrodoméstico, a máquina pode não estar higienizada corretamente e infectar as suas peças íntimas, causando uma série de alergias.

5. Gravatas

Gravatas seguem a linha de peças muito sensíveis e, por isso, devem ser lavadas com mais cuidado para que não desfiem com o movimento da máquina de lavar. A sugestão, por exemplo, é priorizar a higienização a seco.

6. Peças com adornos e paetês

Roupas tão trabalhadas costumam ser mais queridinhas. Logo, você não quer que elas estraguem na lavagem, certo?

Pedrarias, bordados e paetês tendem a se soltar com o movimento da máquina. Opte por lavar tais peças à mão ou em uma lavanderia especializada.

7. Roupas de festa ou muito estruturadas

Esse tipo de roupa costuma ser um combo de tecido delicado, armações internas e aplicações. Logo, elas não combinam nem um pouco com os movimentos da máquina de lavar.

O ideal é procurar uma lavanderia especializada nesse tipo de lavagem.

Continua após a publicidade

