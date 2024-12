5 presentes inusitados que vão surpreender no Natal

Uma das maiores dificuldades do Natal é acertar na hora de presentear. Para além de um bom mimo, é sempre interessante escolher algo inusitado para celebrar, assim saímos do óbvio e surpreendemos quem amamos. Um bom norte é refletir sobre o que pode ser útil e inovador no dia a dia da pessoa, além de, claro, levar em consideração gostos específicos que apenas você vai saber quais são.

Dito isso, separamos algumas ideias de presentes surpreendentes e inusitados para você escolher durante as festividades natalinas. Confira:

Projetor Portátil

Projetor Portátil Mini Projetor Portatil com Wifi 5G, Bluetooth e Android. Projetor... Compre agora: Amazon - R$ 270,70

Um projetor portátil te dará liberdade para assistir filmes e séries em qualquer lugar. Ele é ótimo para aquela sessão pipoca, além de, claro, poder ser usado nos mais variados contextos, como viagens, eventos e reuniões.

Relógio de Pulso Personalizado

Relógio Personalizado Relógios masculinos de madeira gravados personalizados de quartzo casual para... Compre agora: Amazon - R$ 299,00

Esse é um item inusitado por exclusividade. Você pode personalizar com o nome da pessoa, inicial ou uma mensagem especial. O acessório também é elegante e sofisticado, se adequando a qualquer ocasião.

Continua após a publicidade

Kit de Jardinagem

Kit de Jardinagem As ferramentas são fabricadas em aço carbono especial de alta... Compre agora: Amazon - R$ 228,49

Alô, mães e pais de planta: um kit de jardinagem faz toda a diferença na hora de cuidar das ervas e plantinhas. Com isso, você acaba economizando no manejo, além de mergulhar na sustentabilidade ao aprender a cuidar do seu jardim. Essa prática ainda pode te ajudar a relaxar e se conectar com a natureza.

Óculos de realidade virtual

Óculos de Realidade Virtual Óculos de realidade virtual com fone de ouvido VR compatível... Compre agora: Amazon - R$ 135,98

Os óculos de realidade virtual permitem uma imersão total em jogos e experiências, trazendo um realismo incrível em simulações e outras experiências interativas.

Continua após a publicidade

Máquina para fazer massa fresca

Máquina para fazer massa fresca Para uso profissional ou doméstico. Fácil higienização e seguro. Permite... Compre agora: Amazon - R$ 79,99

Uma máquina de fazer massa fresca vai te gerar um autêntica experiência de culinária italiana. Ela te permite ter total controle sobre os ingredientes e sabores.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Continua após a publicidade

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.