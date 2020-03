4 opções de suco verde para manter a rotina saudável em casa

Passar o dia inteiro dentro de casa por conta da pandemia do novo coronavírus não necessariamente é sinônimo de monotonia e muito menos de descuido. Pelo contrário, a quarentena, que precisa ser feita por quem tem condições de ficar em seu lar, é uma oportunidade para preparar a própria comida, ficar atento ao que consome e também gastar energia.

Para ajudar na variedade do cardápio do café da manhã, a equipe de CLAUDIA consultou a nutricionista Fabiana Castelo Branco. A especialista compartilhou 4 receitas de suco de verde e ainda explicou os benefícios dos principais ingredientes.

Dando um spoiler dos itens que vão aparecer nas receitas, a nutricionista aponta que o gengibre sempre tem um lugar cativo, já que possuí um potente efeito anti-inflamatório. “A hortelã por sua vez serve como um antioxidante natural e também é rica em vitamina A, B6, C, E e K”, afirma. Sobre o suco com biomassa de banana verde, Fabiana diz sobre o ingrediente: “Ele é rico em amido resistente, um tipo de carboidrato, que ajuda a diminuir a glicemia”, aconselha.

Agora, é só separar os itens e bater tudo no liquidificador. Tem alguma coisa faltando? Não se preocupe e aproveite para se arriscar com os ingredientes que tem em casa. Sem erro e muito trabalho, mas com muito sabor!

Clássico

1 fruta

1 pedaço de gengibre

1 folha de couve

1 punhado de hortelã

1 copo de água ou água de coco

1 colher de sopa de chia ou linhaça

Mix de frutas

1 folha de couve

1 maça vermelha

½ limão espremido

1 cenoura

½ pepino

1 pedaço de gengibre

Biomassa

1 rodela de abacaxi

1 folha de couve

1 folha de hortelã

½ limão espremido

1 copo de água ou água de coco

1 colher de sobremesa de biomassa de banana verde

1 pedaço de gengibre

Vitamina C

1 rodela de abacaxi

1 colher de sopa de goji berry

8 acerolas

1 limão espremido

2 laranjas espremidas

1 copo de água

1 folha de espinafre