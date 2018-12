Típico prato natalino, a rabanada é um doce apreciado por muitas famílias brasileiras. Na receita tradicional, o pão é molhado no leite, vinho ou calda de açúcar, depois no ovo para, então, ser frito no óleo.

Porém, há muitas versões da rabanada que podem deixar o quitute ainda mais saboroso. Elencamos algumas receitas que, além de rápidas, são de dar água na boca

Receitas rápidas de rabanada

Rabanada com sorvete

No calor deste fim de ano, um sorvete para acompanhar a rabanada não cairia nada mal.

Rabanada de panetone

Que tal a combinação de dois clássicos natalinos? Esta receita mostra como fazer tal mistura.

Sanduíche de rabanada e nutella

Uma enxurrada de doçura para o seu Natal: Nutella com rabanada.

Rabanada salgada

Também existe a versão salgada da rabanada. Vale conferir!

Rabanada clássica

Para quem busca a versão clássica do prato, essa receita não vai lhe deixar na mão.

