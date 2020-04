Confira as novidades de Ovos de Páscoa (por delivery!) para 2020

A Páscoa este ano será em casa, mas isso não significa que não será especial e afetiva. Além de juntar a família para um almoço gostoso (mesmo que por videoconferência!) a data merece um mimo, como os irresistíveis Ovos de Páscoa.

Com as lojas físicas fechadas, as chocolaterias passaram a apostar no delivery para manter suas atividades. Sendo assim uma grande oportunidade para comer um bom chocolate e ainda ajudar nesse período tão importante para as lojas de chocolate.

As grandes marcas também estão garantindo que seus ovos de chocolate estejam disponíveis para entrega por meio dos supermercados e aplicativos de entrega. Entre as grandes novidades do ano estão ovos com muito doce de leite, recheio de marshmallow e até leite em pó com creme de avelã.

Confira uma seleção de lançamentos de Ovos de Páscoa para 2020:

1) Kopenhagen – Ovo Nhá Benta (400g) – R$ 83,93 | Compras pelo e-commerce, com frete grátis exclusivo até 12/04/2020 (São Paulo e Rio de Janeiro), ou com os aplicativos de entregas Rappi e iFood, e também pelo site Magalu (São Paulo e Rio de Janeiro). Desconto de 30% para todos os itens de Páscoa. O desconto é válido até 12/04/2020, ou enquanto durarem os estoques.

2) Ofner – Pistacchio di Bronte (300g) – R$ 69,30 | A marca está fazendo delivery tanto para os produtos de Páscoa com um desconto especial de 30%.

3) Chocolates Brasil Cacau – Ovo Duas Delícias – R$ 59,90, leite em pó e creme de avelã (400g) | Promoção leve 3, pague 2 (válida para todos os itens de Páscoa de igual valor). Entregas pelo Rappi ou iFood.

4) Nestlé – Zero Adição de Açúcar (170g) – R$ 27,99 | À venda por delivery nas Lojas Americanas.

5) Garoto – Ovo Crocante – R$ 20,99 (215g) | À venda por delivery nas Lojas Americanas.

6) Lindt – Ovo Lindor Double Layer – R$ 199,90 (350g) | Pedidos via WhatsApp (11) 93361-7814 ou apps de delivery como Rappi e Cornershop.

7) Havanna – Ovo Recheado com Doce de Leite – R$ 82,90 (300g) | À venda pelo e-commerce da marca.

8) Casa Bauducco – Ovo de Chocottone – R$ 49,00 (260g) | À venda por delivery no app iFood ou pelo WhatsApp (confira os números).

9) Linea – Ovo de Páscoa ao Leite – R$ 29,90 (180g) | À venda pelo e-commerce da marca.

10) Arcor – Doce de Leite – R$ 24,99 (205g) | À venda por delivery nas Lojas Americanas.

11) Chocolat du Jour – Ovo Croquant – R$ 195,00 (300g) | Encomendas pelo WhatsApp (11) 3168-2730 ou e-commerce (frete grátis em São Paulo, capital, até o dia 10 de abril (código AMOPASCOA).

12) Confeitaria Dama – Laranja 70% – R$ 85,00 (150g) | Encomendas pelo WhatsApp (11) 97095-3888, telefone (11) 5182-5088 ou iFood (mais infos).

13) Da Feira Ao Baile Café – Ovo Branco com Avelãs – R$ 85 (300g) | Encomendas pelo e-mail pascoa@dafeiraaobailecafe.com.br ou pelo telefone (11) 3062-0450 e WhatsApp (11) 997758931 até o dia 3 de abril com retiradas agendadas entre os dia 20 de março e 11 de abril. Delivery pelo Rappi e iFood.

14) Carmella Patisserie – Ovo Colmeia de Chocolate Belga ao Leite com Recheio de Pão de Mel – R$ 239,00 (720g) | Encomendas pelo WhatsApp (11) 93045-1989 (cardápio).

15) Eataly por Gallette – Ovo de Chocolate ao Leite – R$119,90 (800g) | Delivery pelo iFood (mais infos).

16) Lacta – Ovo Tripla Camada Avelã – R$ 49,99 (320g) | À venda em diversos e-commerces (confira aqui).

17) Cacau Show – Ovo Dreams Brownie – R$ 64,90 (400g) | À venda pelo e-commerce da marca.

18) Biscoitê – Ovo Limonê – R$ 69,23 (400g) | À venda pelo e-commerce da marca (30% de desconto em todos os produtos de Páscoa).



19) Pati Piva – Ovo Brigadeiro – R$ 145,50 (580g) | À venda pelo e-commerce da marca (25% de desconto em itens selecionados).

20) Naked Nuts – Ovo de Chocolate ao Leite Goldko Zero Açúcar – R$ 79,99 (250g) |À venda pelo e-commerce da marca.

