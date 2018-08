Nutella vai contratar pessoas para experimentarem o produto

O Grupo Ferrero – que produz a Nutella – está procurando novos testadores de sabor. A empresa quer encontrar 60 “juízes sensoriais” para “atividades de degustação de confeitos”, segundo o The Local.

Além das pessoas escolhidas, de fato, ganharem dinheiro por provar Nutella e outros doces, o trabalho tem mais um ponto positivo: será na Itália. Os testes, segundo o jornal, têm o intuito de encontrar pessoas que querem realmente aprender como provar corretamente diferentes tipos de doce.

A descrição do trabalho, publicada no Open Job Metis, diz que o curso de três meses irá treinar os candidatos escolhidos para aprimorar seus sentidos de paladar e olfato. Além disso, promete também equipá-los com o vocabulário correto para descrever os gostos da melhor forma possível.

Também de acordo com o The Local, o grupo espera empregar “não-profissionais”. O que significa que não é necessário ter experiência. Os únicos requisitos da empresa são que os candidatos não tenham alergias e possam usar um computador.

De forma geral, eles estão procurando por consumidores regulares e preferem que os candidatos não sejam altamente qualificados em nutrição ou “na ciência do gosto”.

Os sessenta provadores escolhidos começarão o curso de treinamento no dia 30 de setembro. Por fim, os vinte candidatos mais “adequados” serão contratados para provar doces em uma carga horária de meio período, trabalhando dois dias por semana, durante duas horas. Inscrições aqui.

