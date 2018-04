Le Cordon Bleu, escola francesa de cozinha, chega a São Paulo

A escola de gastronomia francesa Le Cordon Bleu, que oferece formação em cozinha e confeitaria em 20 países, chega a São Paulo em maio. A inauguração está marcada para o dia 8, terça-feira, e as aulas começam em 21 de maio. A sede da instituição fica na Vila Madalena e conta com sete cozinhas profissionais, auditórios e biblioteca.

O chef Patrick Martin é quem irá comandar o instituto. Ele foi o responsável pela implantação da escola no México e no Japão. Patrick disse ao Estadão que as técnicas e receitas da escola irão se unir às referências brasileiras. Segundo ele, “não existe uma imposição do estilo Le Cordon Bleu, e sim uma troca de experiências”.

A Escola irá oferecer formação em cozinha e em pâtisserie. Os cursos possuem três níveis de certificação: básico, intermediário e superior. O curso completo custa R$ 143 mil e os estudantes terão a chance de transitar livremente por todas as unidades da escola ao redor do mundo.

Existem planos de construir uma unidade no Rio de Janeiro, em parceria com o governo do Estado, mas ainda não há previsão de abertura.

A escola ficou mais conhecida do grande público no Brasil após o programa “Masterchef“, da Band. Os vencedores das edições ganham cursos nas unidades da França ou do Canadá.

