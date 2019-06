Para não errar: 3 formas diferentes e deliciosas de fazer batata frita

Elas estão na maioria dos cardápios, do boteco ao bistrô. Mesmo quando o chef homenageia uma culinária específica, é difícil deixar de fora as deliciosas batatas fritas. Belgas e franceses seguem brigando pelo título de criadores da receita até hoje.

Mas, qualquer que seja a verdadeira origem, o importante é preparar batatas sequinhas, crocantes por fora e macias por dentro. No menu do Fat Cow, em São Paulo, elas assumiram o protagonismo em diferentes formatos e com molhos variados.

A seguir, confira 3 formas diferentes e deliciosas de fazer batata frita:

Ingredientes

80 gramas de batata asterix sem casca, ralada como batata palha

50 gramas de demi-glace (caldo de carne concentrado encontrado em supermercados)

100 gramas de queijo mussarela de búfala ralada grosso

• Óleo para fritar

• Cebolinha picada a gosto

• Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, frite a batata em óleo quente até dourar. Retire e deixe escorrer sobre papel-toalha. Em um prato, disponha metade da batata palha e regue com metade do molho demi-glace. Cubra com metade da mussarela de búfala e da cebolinha picada. Repita o procedimento com o restante dos ingredientes. Tempere com sal e sirva logo. *Receita cedida pelo restaurante Fat Cow, em São Paulo.

Ingredientes

400 gramas de batata asterix sem casca, cortada em bastões de 1 centímetro de espessura

• Sal a gosto

• Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a batata com água. Tempere com sal e cozinhe em fogo médio até soltar o amido – nesse ponto, os bastões devem estar quase se quebrando. Escorra a água e deixe a batata secar em uma travessa forrada com papel-toalha. Leve ao freezer em um pote plástico com tampa até congelar. Em uma panela com óleo quente, frite os bastões a 130ºC até que fiquem levemente dourados. Deixe escorrer sobre papel-toalha e leve-os de volta ao freezer no pote plástico até congelar outra vez. Frite a batata de novo, a 180ºC, por quatro minutos ou até dourar completamente. Deixe escorrer sobre papel-toalha, tempere com sal e sirva logo. *Receita cedida pelo restaurante Fat Cow, em São Paulo.

Ingredientes

• Queijo cheddar cremoso a gosto

• 200 gramas de batata frita Fat Cow

• 80 gramas de kimchi (conserva de acelga fermentada com temperos coreanos)

• Sal a gosto

• Ciboulette picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça levemente o queijo cheddar. Disponha as batatas fritas Fat Cow sobre um prato, adicione o kimchi e cubra com o queijo cheddar quente. Tempere com sal, salpique com a ciboulette e sirva logo. *Receita cedida pelo restaurante Fat Cow, em São Paulo.

