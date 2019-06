4 receitas saborosas para conhecer a culinária tradicional coreana

É comum que a relação de chefs com a cozinha comece em casa, mas esse não é o caso de Paulo Shin, 32 anos. Na infância, o paulistano não se aventurou nas panelas da mãe, Myung Yul Shin Lee, 63, e até hoje não tem um fogão em seu apartamento. Por isso, foi uma grande surpresa para a família quando o caçula anunciou que iria estudar gastronomia.

“Ele nunca tinha feito nem ovo frito. E até voltar dos Estados Unidos nenhum parente tinha provado a comida dele”, diverte-se Myung. A temporada em Nova York rendeu muito aprendizado no Le Marais, steakhouse kosher (em que as carnes são preparadas de acordo com a tradição judaica), mas era algo distante da culinária coreana que Paulo põe em prática desde 2016 no Komah – filho caçula no idioma do país.

Em uma rua calma da Barra Funda, em São Paulo, ele prepara o que era rotineiro no cardápio da mãe. “Eu não queria mexer nos sabores da minha infância, mas me propus a apresentar a comida das minhas origens com um toque moderno”, afirma. Na época, Myung já morava em uma casa na Cantareira, Zona Norte da capital, e plantava legumes para consumo próprio. Foi ela quem teve a ideia de fornecer ingredientes frescos ao Komah.

“Certa vez, uma cliente do restaurante me disse que havia anos não comia um prato tão gostoso. Isso me marcou. Entendi que a comida é uma fonte de felicidade”, conta a mãe, orgulhosa do sucesso do filho. A ousadia de Paulo de reinventar as tradições compensou e, em abril, o Komah passou a funcionar também no almoço. A ideia é expandir ainda mais o negócio em breve, com a abertura de um bar anexo.

Abaixo, confira as receitas de alguns pratos servidos no Komah:

