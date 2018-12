Desde o nascimento da filha, Laura, 1 ano e 8 meses, o chef italiano Paolo Lavezzini anda mais emotivo. “Choro por tudo”, conta ele, que, depois de seis anos no Fasano do Rio de Janeiro, foi chamado para tocar a cozinha do Neto, restaurante do novíssimo hotel Four Seasons, em São Paulo.

A verdade é que ele sempre foi movido a paixão e considera o afeto um diferencial na hora de assumir o fogão. “O que proponho é uma culinária da nonna, mas com a modernidade que a nova geração pede”, explica.

Para celebrar o Natal, seu primeiro na capital paulista, decidiu resgatar a tradição dos assados da Itália, acrescentando bossa brasileira. “Sou muito grato a este país, que me deu tantas alegrias.”

Confira 4 pratos que o chef preparou e se inspire na sua ceia:

