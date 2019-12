Há quem passe a ceia toda esperando a sobremesa. Se é o seu caso, com certeza vai amar as receitas dos chefs Thiago Dias e Paolo Lavezzini, do hotel Four Seasons, em São Paulo. Eles ensinam clássicos italianos com toques brasileiros.

Torta Sbrisolona

Pronto em 1 hora | Rende 10 porções

2 xícaras de farinha de trigo

1 ¼ xícara de açúcar

1 xícara de farinha de amêndoa

1 tablete de 200 gramas de manteiga

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

2 gemas

2 xícaras de castanha-do-pará picada

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e a farinha de amêndoa. Junte a manteiga, o extrato de baunilha e as gemas misturando com a ponta dos dedos, sem amassar. Acrescente a castanha-do- -pará. Espalhe a massa em uma assadeira de 20 centímetros de diâmetro, untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 30 minutos ou até que fique seca e dourada. Se preferir, sirva a torta acompanhada de sorvete.

Bolo Gênova

Pronto em 1 hora e 30 minutos + tempo de geladeira | Rende 8 unidades

Para a massa

4 ovos

3/4 de xícara de açúcar

1/2 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de farinha de amêndoa

1/2 xícara de cacau em pó

4 colheres (sopa) de manteiga derretida

Para o creme de chocolate

1/2 xícara de leite

1/2 xícara de creme de leite

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

3 gemas

5 colheres (sopa) de açúcar

275 gramas de chocolate meio amargo picado

Framboesas ou frutas vermelhas variadas para decorar

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Prepare a massa Na batedeira, bata bem os ovos com o açúcar até formar um creme liso. Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a farinha de amêndoa e o cacau. Junte aos ovos batidos, mexendo, sem bater. Acrescente a manteiga derretida e misture até obter uma massa homogênea. Transfira para oito forminhas untadas com manteiga e polvilhadas com farinha de trigo (ou para uma assadeira de 20 centímetros de diâmetro). Leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 20 minutos. Reserve.

Prepare o creme de chocolate Em uma panela, junte o leite, o creme de leite e o extrato de baunilha e leve ao fogo baixo até aquecer. Em uma tigela, misture bem as gemas com o açúcar. Junte ao leite aquecido mexendo com uma espátula. Mantenha em fogo baixo até começar a engrossar. Em outra tigela, despeje o creme ainda quente sobre o chocolate picado e misture até derreter. Espere esfriar e leve à geladeira, coberto com filme plástico bem aderido ao creme, por cerca de uma hora ou até ficar consistente. Com o auxílio de um saco de confeitar com bico pitanga, espalhe o creme de chocolate sobre as massas assadas. Decore com framboesas, polvilhe com açúcar de confeiteiro e sirva.

Torrone

Pronto em 1 hora e 25 minutos | Rende 25 porções

3 claras

2 colheres (sopa) de açúcar

1 ½ xícara de mel

1/2 xícara de melaço de cana

1/2 xícara de glucose de milho

1 ½ xícara de açúcar cristal

1/2 xícara de amêndoa

1/2 xícara de castanha de baru

1/2 xícara de pistache

Na batedeira, bata as claras em ponto de neve. Aos poucos, adicione o açúcar batendo. Em uma panela, aqueça o mel e o melaço de cana até atingir 120ºC (para fazer esta receita, é imprescindível o uso de um termômetro culinário). Despeje em fio sobre as claras com a batedeira ligada. Em uma panela, misture a glucose, 1/2 xícara de água e o açúcar cristal. Deixe ferver até que a temperatura fique entre 140ºC e 150ºC. Troque o batedor pela pá e despeje a calda em fio sobre as claras, batendo só até amornar. Adicione as amêndoas, castanhas e os pistaches. Espalhe em uma assadeira quadrada de 20 centímetros com uma espátula. Deixe esfriar e corte em pedaços. Reserve na geladeira até a hora de servir.