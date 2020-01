6 receitas fáceis de snacks para você curtir o bloquinho cheia de energia

Daqui para a frente a sua programação inclui vários bloquinhos de Carnaval nas horas livres? Então você vai precisar de muita energia, girl!

Para que você pule bastante sem perder o pique, trazemos aqui seis receitas de lanchinhos fáceis de fazer, deliciosos de comer e que atendem a todos os tipos de necessidades: tem salgados, doces e bebidas energéticas. E não se esqueça de beber muita água durante a folia, para manter a hidratação, ok? Arrasa!

Veja também



Receitas de snacks salgados

–

O carboidrato da batata garante a energia de que você precisa para muitas horas de bloquinho, e o queijo ralado da crosta externa é um toque de mestre para os bolinhos ficarem irresistíveis.

–

Poucas pessoas resistem a queijo sobre queijo (não existe queijo demais, não é verdade?) sobre fatias de pão, o que torna estes aperitivos perfeitos para servir para a galera antes de sair. NHAM!

Veja também





Receitas de snacks doces

–

A base clássica da barrinha de cereais – aveia, castanhas, granola – ganha muito com o gostinho das peras desta receita. A cobertura de chocolate, então, vem para deixar tudo perfeito. O legal é que dá tanto para servir em casa quanto levar na bolsa para petiscar enquanto curte o bloquinho.

–

O mix de banana e cacau é uma fonte de energia imediata , então pense neste bolo delicioso como um investimento para curtir muitas horas de bloquinho. E o melhor: dá para fazer sem batedeira!

Veja também





Receitas de bebidas que dão energia

–

A beterraba ganha força neste suco com o acréscimo de laranja, mamão e linhaça. O gengibre dá aquele gostinho picante que faz toda a diferença. Beba sem moderação!

–

Doce com o poder do mel, esta vitamina de morango com leite de amêndoas e aveia lhe dá pique para pular muito!