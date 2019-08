Conheça os diferentes jeitos de preparar café, do coador ao expresso

Coador

Ele nunca saiu de moda e segue sendo uma boa pedida tanto para quem deseja preparar grandes quantidades de café quanto para quem quer apenas uma xícara. Há diversos tamanhos disponíveis no mercado. A versão moderna é o V60, que possui espirais na parte interna para facilitar a expansão do pó e deve ser forrado com coador de papel. “É o método de entrada de muitos curiosos”, diz Pietro Santurbano, sócio do Coffee Stories, em São Paulo.

1. Suporte para filtro Hario V60, Doural, R$ 172,90*

2. Suporte com coador e caneca P de ágata, Lá da Venda, R$ 28 o suporte e R$ 17 a caneca*

Cafeteira

Boa opção para preparar até três xícaras de café por vez, a cafeteira italiana é feita de alumínio e apresenta oito lados, o que leva à distribuição equilibrada de calor. Já as cafeteiras elétricas oferecem maior capacidade e praticidade à rotina.

1. Cafeteira italiana Nuova Moka, Westwing, R$ 189,90*

2. Cafeteira elétrica Retrô Nostalgia Eletrics, Camicado, R$ 499,90*

3. Cafeteira elétrica, Day Light Oster, Westwing, R$ 199,90*

Prensa francesa

O equipamento utiliza um filtro de metal, o que permite preparar a bebida no próprio utensílio sem a necessidade de coar depois. O resultado é um café encorpado, já que os sedimentos e óleos são mantidos na xícara. A limpeza é um pouco mais trabalhosa, pois é preciso desrosquear o parafuso no topo para lavar o filtro e o suporte.

1. Prensa francesa Hario, Orfeu, R$ 399,90*

2. Cafeteira francesa Tramontina, Doural, R$ 454,90*

3. Prensa francesa Tortoni, Tok&Stok, R$ 79,90*

Aeropress

Quem gosta de café coado provavelmente vai se encantar com a Aeropress. O utensílio combina o método coado com a pressão. Pode produzir tanto uma bebida similar ao expresso (mais intensa), quanto um café de menor acidez, semelhante ao coado. Para garantir ainda mais frescor, experimente torrar e moer os grãos em casa.

1. Cafeteira Aeropress AP-80R, Orfeu, R$ 269,90*

2. Moedor de café Lucca, Westwing, R$ 1 699,90*

3. Máquina de torra Fresh Roast SR500, Um Coffee Co., R$ 1 499*

Expresso

O uso de água com alta pressão é a principal característica do expresso. Em cafeteiras com grãos moídos na hora, a oxidação do café é evitada e a bebida sai encorpada e geralmente muito intensa. Também pode ser produzida em máquinas abastecidas por cápsulas.

1. Máquina de café X7.1, Westwing, R$ 1 149,90*

2. Cafeteira Inissia Nespresso, Camicado, R$ 249,99*

3. Cafeteira Primalatte Evolution Oster, Westwing, R$ 792,90*

*Preços consultados em julho de 2019. Sujeitos a alteração.