15 receitas para surpreender o(a) crush no Dia dos Namorados

O tão esperado Dia dos Namorados está chegando, e o clima de romance já está no ar. Não existe nada melhor para celebrar esse dia romântico do que um encontro a dois e, de preferência, com comida boa! Não sabe o que cozinhar? De pratos feitos a sobremesas e petiscos, trouxemos 15 receitas super saborosas e românticas que vão conquistar o coração do seu amor.

Confira:

PETISCOS

Se você não pretende comer nada pesado, estes petiscos podem ser uma boa ideia, além de super saborosos.

TORRADA COM TOMATE SECO

Ingredientes

10 tomates bem maduros

2 colheres (de chá) de açúcar

2 colheres (de chá) de sal

½ xícara (de chá) de azeite extra virgem

2 dentes de alho amassados

½ colher (de chá) de orégano

½ colher (de chá) de alecrim (opcional)

Papel Toalha

Modo de preparo

Lave e corte os tomates na metade e depois retire as sementes e a polpa do tomate

Cubra um recipiente (que possa ir no microondas) com papel toalha

Arrume, sobre o papel toalha as metades dos tomates, com as cascas viradas para cima e leve ao microondas por 5 minutos.

Retire delicadamente os tomates com uma colher , retire o papel, enxugue e coloque um novo

Arrume novamente as metades dos tomates e leve ao micro-ondas por mais cinco minutos

Retire e arrume-os em uma forma polvilhada com 1 colher (de chá de sal) e 1 colher (de chá) de açúcar e junte os tomates sobre essa mistura

Polvilhe mais 1 colher (de chá de sal) e 1 colher (de chá) de açúcar por cima dos tomates e leve ao forno médio por 15 a 20 minutos ou até os tomates começarem a dourar

À parte misture o azeite com o alho amassado, com o orégano e o alecrim

Coloque metade desta mistura em um vidro e arrume os tomates por cima (ainda quentes)

Coloque o restante do azeite aromatizado sobre os tomates e espere esfriar

Tampe e conserve na geladeira

*Pode comer com torradas

QUINOA MARROQUINA

Ingredientes

2 xícaras (chá) de quinoa em grãos deixadas de remolho por 8 horas (o remolho é opcional, serve para reduzir os antinutrientes

4 xícaras (chá) de caldo de legumes (pode ser água)

Cebola picad

100g de amêndoa laminada

100g de damasco seco picados

100g de uva passa branca

8 tâmaras picadas

Salsinha picada e sal a gosto

Modo de preparo

Coloque o caldo para esquentar em uma panela e adicione a quinoa sem a água do remolho assim que ferver

Deixe cozinhar por aproximadamente 15 minutos

Em uma frigideira, refogue a cebola no azeite

Quando ela estiver transparente, adicione as frutas secas e de uma boa mexida (desligue o fogo)

Misture com a quinoa, adicione o sal, a salsinha

Um pouco antes de servir, toste rapidamente as amêndoas na frigideira e finalize o prato

SUSHI DE ABOBRINHA



Ingredientes

1 abobrinha italiana

1/2 cenoura

1/2 pepino japonês

2 colheres de queijo cottage

Folhas de salsinha frescas

Sal e pimenta moídos na hora

1 fio de azeite de oliva extra virgem

Modo de preparo

Pique a cenoura e pepino em tiras bem fininhas. Reserve

Fatie a abobrinha com casca

Grelhe dos dois lados as lâminas de abobrinha levemente numa frigideira com um fio de azeite

Estique as lâminas numa tábua e faça a montagem como na foto abaixo, colocando um pouquinho de cenoura, pepino, cottage e salsinha

Tempere com sal e pimenta moídos na hora e enrole

SALADAS

Seu namorado(a) é vegetariano ou vegano? Aproveite para fazer saladas deliciosas.

SALADA COM MORANGO

Ingredientes

Molho

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de geléia de morango

1 colher de sobremesa de vinagre balsâmico

Salada

Folhas verdes variadas

1 colher de sopa cheia de queijo gorgonzola

12 mini bolinhas de mussarela de búfala

8 morangos

8 tomates cereja

Amêndoas em lascas para polvilhar

Modo de preparo

Misture os ingredientes do molho até ficar homogêneo e reserve

Corte os tomates e os morangos ao meio e comece a montar a salada

SALADA COM BRÓCOLIS E COUVE-FLOR

Ingredientes

1/2 maço de brócolis

1/2 couve-flor

Sal e limão a gosto

Pimenta do reino moída na hora a gosto

Azeite de oliva extra virgem

Cebolinha fresca

Modo de preparo

Lave bem as hastes do brócolis e da couve-flor, separadas

Num saco plástico de cozinha coloque o brócolis e leve ao micro-ondas por 45 segundos

Faça a mesma coisa com a couve-flor, mas deixe por mais tempo (1 minuto e meio)

Misturar e temperar a gosto, servindo com a cebolinha fresca picadinha

VAGEM COM SHOYU E GERGELIM

Ingredientes

1 punhado de vagens cruas

1 fio de óleo de côco

Molho shoyu (o quanto quiser)

Gergelim preto a gosto

Modo de preparo

Numa frigideira aqueça um fio de óleo de coco e coloque as vagens limpas e cruas

Deixe grelhar virando vez em quando para não queimarem

Quando estiver grelhadas, adicione o shoyo (bem pouco) e vire mais

Acrescente o gergelim

CARNES E MASSAS

Pratos feitos super deliciosos para comer com seu(a) companheiro.

FRANGO AGRIDOCE

Ingredientes

1 quilo de asa de frango

1/2 xícara de molho shoyo

3/4 xícara de mel

6 unidades de dentes de alho amassados

1 colher de chá de óleo de gergelim

1 colher de chá de molho de pimenta

2 unidades de cebolinha picadas

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno na temperatura média-alta em 200C

Em um pote grande, misture o shoyu, o mel, o alho, o óleo de gergelim e o molho de pimenta

Junte as asas e misture

Deixe a mistura marinando por uma hora ou durante a noite na geladeira

Coloque as asas em uma assadeira, reservando a marinada

Asse por 35 minutos, pincelando as asas com a marinada duas vezes. Não pincele nos útlimos dez minutos, pois a marinada entrou em contato com carne crua

Cozinhe a marinada até atingir uma consistência mais grossa

Misture com as asas e sirva com cebolinha

*a pimenta é opcional

ROCAMBOLE DE CARNE

Ingredientes

500 g de carne moída magra

1 cebola média picada

1 dente de alho picado

3 colheres (sopa) de salsinha picada

5 colheres (sopa) de aveia em flocos

3 colheres (sopa) sementes de girassol

2 colheres (sopa) sementes de linhaça

2 colheres (sopa) quinoa

2 claras de ovo

Farinha de aveia

Sal e pimenta

Modo de preparo

Em uma tigela coloque a carne, tempere com sal e pimenta

Adicione a cebola, o alho e a salsinha e misture bem

Adicione as claras de ovos e em seguida a aveia em flocos, as sementes de girassol, de linhaça, a quinoa

Misture bem os ingredientes e em seguida adicione duas ou três colheres de farinha de aveia e misture

Estenda um pedaço de filme plastico sobre a bancada, abra a massa do rocambole, cubra com o recheio escolhido, enrole o rocambole usando o filme plástico e pressionando

Transporte o rocambole até a forma, descarte o filme plástico, cubra-o com papel alumínio e leve para assar por aproximadamente 40 minutos

Depois de pronto retire do forno e fatie e sirva

*sobre o recheio, use a criatividade!



LASANHA VEGETARIANA

Ingredientes

12 folhas pré-cozidas de lasanha

1 alho-poró

2 cenouras raladas na parte grossa do ralador

2 abobrinhas raladas na parte grossa do ralador

150 g de ervilhas primavera

6 champignons grandes

500 g de mussarela de búfala

40 g queijo parmesão

20 g de manteiga

20 g de farinha

250 ml de leite

Azeite de oliva

Noz-moscada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Molho bechamel

1 litro de leite

2 colheres de sopa cheias de manteiga

2 colheres de sopa cheias de farinha de trigo

Sal e noz-moscada a gosto

Modo de preparo (molho)

Em fogo baixo, derreta a manteiga e salpique aos poucos a farinha de trigo sobre a manteiga

Mexa até que se forme um creme levemente dourado

A seguir coloque o leite também aos poucos e vai mexendo vigorosamente até o molho engrossar com o cuidado de não empelotar

Por isso coloque bem aos poucos o leite

Coloque uma pitada de sal enquanto engrossa o molho

Mexa até dar a consistência cremosa

Acrescente noz-moscada e está pronto.

Modo de preparo (verduras e montagem)

Cozinhe as verduras diversificando seus tempos de cozedura: primeiro coloque o alho-poró

Acrescente as cenouras até que estas se murchem

Coloque o sal e a pimenta-do-reino

Junte as abobrinhas, os champignons e a ervilha já cozida e deixem pegar sabor por uns 5 minutos

Monte a lasanha começando pelo molho, lasanha, mussarela polvilhada de parmesão e molho de novo, repetindo a operação por 4 camadas

Leve ao forno por 20 minutos a 180°

NHOQUE DE MANDIOQUINHA COM QUEIJO E COGUMELOS

Ingredientes (nhoque)

1 kg de mandioquinha cozida e amassada e gelada

100g de queijo grana padano ralado (se não tiver, use parmesão)

300g de farinha de trigo

2 gemas caipiras

Pitada de sal

Ingredientes (creme de queijo e cogumelo)

200g de shitake cortado

2 dentes de alhos amassados

50ml de vinho branco

350g de creme de leite fresco

200g de queijo grana padano

Modo de preparo (nhoque)

Misturar os ingredientes para a massa e cortar em formato de nhoque em superfície enfarinhada

Cozinhar em água com sal os nhoques até que subam – retirar imediatamente

Modo de preparo (queijo e cogumelo)

Saltear os cogumelos com azeite

Adicionar o alho

Colocar o vinho branco

Colocar o creme de leite e o queijo e misturar levemente

Abaixar o fogo e deixar até o queijo incorporar com o creme

Adicionar o nhoque e servir

FILÉ DE FRANGO COM MOLHO DE LARANJA

Ingredientes

4 filés de frango

2 dentes de alho grandes amassados

1/2 colher (de café) de pimenta do reino moída

Sal a gosto

2 colheres (de sopa) de óleo

Molho de laranja

1 xícara (de chá) de suco de laranja (natural)

1 colher (de chá) de manteiga

2 colheres (de chá) de amido de milho

1 colher (de chá) de açúcar

Folhas de manjericão para polvilhar (opcional)

Modo de preparo

Coloque os filés de frango em uma tigela e tempere com o alho amassado, o sal e a pimenta do reino, misture bem e deixe tomando gosto por no mínimo 30 minutos

Depois aqueça o óleo em uma frigideira e frite os filés

Coloque-os na frigideira quente e só vire os filés quando eles já estiverem dourados

Não fure os filés para eles não ressecarem e nem fique esfregando ele na frigideira, coloque eles lá e só vire quando dourar

Espere dourar

Molho

Dissolva o amido de milho com o açúcar e o suco de laranja

Coloque em uma panela, junte a manteiga e leve ao fogo

Deixe ferver, mexendo sempre

Ferva alguns minutos até ele ficar levemente cremoso

*arrume os filés em uma travessa, coloque o molho por cima e polvilhe com folhinhas de manjericão. Sirva quente

SOBREMESAS

A melhor parte chegou! Ideias de sobremesas para adoçar seu relacionamento.

TORTA DE MOUSSE DE CHOCOLATE VEGANO

Ingredientes

1 unidade de tofu firme drenado (500g)

200 gr de chocolate amargo ou 200 gr chocolate em pó + 3/4 xícara óleo de coco derretido

2 colheres (sopa) de licor ou conhaque

1 colher (sobremesa) extrato ou essência de baunilha

1/4 xícara (chá) açúcar demerara ou cristal

3/4 xícara (chá) água

1 colher (sopa) fermento químico em pó

Modo de preparo

Misture água e açúcar e leve ao fogo

Depois que começar a ferver deixe por 4 minutos

Bata no processador (prefiro) ou liquidificador o tofu com a baunilha até obter um creme liso

Continue batendo, adicione a calda de açúcar e o chocolate derretido (uso microondas pra derreter chocolate)

Adicione os demais ingredientes à receita, após bater (não é necessário observar o tempo de descanso)

Coloque em uma fôrma de fundo removível de 22cm untada com óleo e leve pra assar em 220ºC por 40 minutos

Desenforme quando estiver frio e sirva com frutas vermelhas frescas ou em calda

TORTINHA DE MAÇÃ

Ingredientes

Massa

1 xícara (de chá) de farinha de trigo integral

2 colheres (de sopa) de água

2 colheres (de sopa) de margarina vegetal sem sal ou óleo (de coco, milho, girassol…)

1 colher (de sopa) de açúcar cristal

Recheio e decoração:

4 maçãs tipo gala

1/2 de xícara (de chá) de açúcar cristal

1/3 de xícara (de chá) de água

1/3 de xícara (de chá) de água com 1 colher (de sopa) de polvilho doce ou amido de milho misturados

1/2 limão espremido

1 colher (de chá) de gengibre ralado

Canela a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a farinha integral, a água, a margarina vegetal ou óleo e o açúcar

Misture bem com as mãos até ficar uma massa lisa e uniforme

Embrulhe a massa em filme de PVC e deixe descansando na geladeira por 30 minutos no mínimo.

Enquanto isso prepare o recheio

Divida as maçãs lavadas em 4 partes iguais e retire as sementes

Com o auxílio do descascador de legumes, corte fatias bem finas – faça isso com cerca de 3 maçãs

O restante você pica em pedaços pequenos para fazer o doce – para ele, você vai precisar de 1 xícara e meia

Se faltar maçã, complete com pedaços quebrados das fatias

Em uma panela, coloque uma xícara e meia de maçãs picadas, 1/3 de xícara de água, o açúcar, o gengibre ralado e misture

Assim que começar a borbulhar, adicione o limão espremido e a outra parte de água misturada com o polvilho doce

Deixe ferver novamente até o doce encorpar

Pré-aqueça o forno e distribua a massa da geladeira em forminhas, tomando cuidado para não ficar muito grossa, senão corre o risco de ficarem cruas

Disponha as forminhas em uma assadeira e asse em forno médio por cerca de 12 minutos, ou até elas estiverem quase 100% assadas

Distribua o doce sobre as massinhas e prepare as rosas de maçã

Encaixe quantas florzinhas couberem nas tortinhas e volte ao forno por mais 10 minutos.

Polvilhe canela se gostar



CHEESECAKE DE FRUTAS VERMELHAS



Ingredientes (massa)

200 g de manteiga sem sal (temperatura ambiente)

2 xícaras de farinha de trigo

2 gemas

2 colheres de açúcar

1 pitada generosa de canela

Ingredientes (recheio)

4 ovos

250 g de ricota

1 copo de requeijão

1 xícara de açúcar

1 colher (chá) de extrato de baunilha

1 colher (chá) de raspas de limão

Ingredientes (cobertura)

3 xícaras de frutas vermelhas

1/2 xícara de açúcar

Frutas vermelhas para decorar (opcional)

Modo de preparo (massa)

Misture todos ingredientes até obter uma massa homogênea, espalhe a massa em uma forma de fundo removível, forre o fundo e as laterais

Faça furos na base da massa com um garfo e leve para assar em forno aquecido por aproximadamente 20 minutos ou até ficar dourada

Modo de preparo (recheio)

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea

Espalhe sobre a massa assada e leve para assar por 40 minutos a 180 Cº ou até que fique firme

Modo de preparo (cobertura)

Corte as frutas ao meio e leve ao fogo com o açúcar, cozinhe até que as elas estejam macias, mas não deixe desmanchar

A ideia é manter o frescor das frutas

*cubra a torta com a geleia, se desejar finalize com frutas frescas e deixe na geladeira por pelo menos 8 horas

MOUSSE DE MACARUJÁ VEGANO

Ingredientes (chocolate)

1 xícara de polpa de abacate amassada

3/4 (75g) de uma barra de chocolate amargo sem leite na composição (60% cacau ou mais)

2 colheres (sopa) de açúcar demerara

1 colher (sopa) de cacau em pó

Ingredientes (maracujá)

1/2 xícara de castanha de caju crua deixada de molho por 8h

1/2 xícara de biomassa de banana verde

1/2 xícara de suco concentrado de maracujá (pode passar a polpa pela peneira, também)

1/4 xícara de água

1 xícara de açúcar demerara

Ingredientes (calda)

1 maracujá grande

1/2 xícara de água

Stévia a gosto ou 1/2 xícara de açúcar demerara se preferir mais doce

Modo de preparo (mousse de chocolate)

Derreta o chocolate em banho maria e misture o açúcar enquanto ele ainda estiver quente, para ajudar a derreter os cristais.

Adicione todos os ingredientes em um processador ou liquidificador e bata até obter uma textura homogênea

Modo de preparo (mousse de maracujá)

Escorra e descarte a água das castanhas

Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar um creme liso e homogêneo

Modo de preparo (calda)

Para a calda, adicione a polpa do maracujá, a água e o adoçante que preferir em uma panela e mexa até engrossar

Coloque sobre o mousse

Use 4 taças de cristal

Preencha a taça até a metade com o mousse de chocolate, complete com o de maracujá e finalize com a calda

Sirva gelado



Com todas essas receitas incríveis, agora é só acender as velas, servir um bom vinho e aproveitar a noite ao lado do seu par.

