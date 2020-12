Zezé Motta revela que foi diagnosticada com Covid-19. “É assustador”

Aos 76 anos, Zezé Motta fez um balanço emocionante do ano de 2020 em seu perfil no Instagram no último sábado (19). A perda de familiares o seu resultado positivo para o novo coronavírus marcaram o ano para a atriz.

Por um certo receio, Zezé preferiu não revelar na época que testou positivo para Covid-19. “Não havia falado isso antes, até porque aos 76 anos testar positivo é assustador”, escreveu sobre o resultado que recebeu antes de fazer um trabalho publicitário.

A cantora não teve os sintomas da doença. “Fiquei super angustiada, mas não senti absolutamente nada. Graças a Deus! 15 dias depois, fui fazer uma outra campanha”, contou.

Com os familiares, Zezé teve que enfrentar rupturas duras, como o falecimento de sua mãe, que tinha 95 anos, em maio. “Foi muito triste, porque eu não pude ir ao hospital nem ao enterro”, cerimônia que muitas famílias não puderam realizar por conta dos protocolos de segurança em decorrência da pandemia.

Além da mãe, a artista ainda perdeu um sobrinho em janeiro após complicações em uma cirurgia no coração e um primo para a Covid-19. “Um balanço do meu ano, até então, acho que o de muitos muitos brasileiros: foi brabo! Foi e está sendo. Viver uma pandemia sem o contato virtual com vocês seria muito mais puxado pra mim”, agradeceu.

Continua após a publicidade

Em entrevista a CLAUDIA em agosto, Zezé revelou também um desafio que encarou nesse processo. “Estou vivendo algo único na minha vida, morar sozinha. É ruim fazer as refeições só ou não ter com quem conversar antes de dormir, mas estou aprendendo”. Na edição, a atriz ainda revelou que as sessões virtuais de análise são ferramentas importantes para lidar com a solidão.

Leia o relato na íntegra feito pela atriz: