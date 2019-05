Zeca Pagodinho faz declaração tocante em velório de Beth Carvalho

O corpo de Beth Carvalho foi velado nesta quarta (1º) na sede do Botafogo de Futebol e Regatas na Zona Sul do Rio. A cantora morreu por causa de uma infecção generalizada no último dia 30.

A cerimônia contou com a presença de vários artistas que a consideravam ‘madrinha’. Entre eles estava Zeca Pagodinho, um dos maiores nomes do samba, que reverenciou Beth.

“Muita gente ela botou lá em cima. Eu costumo brincar, dizer que eu sou só um compositor e virei um Zeca Pagodinho por causa da Beth. Meu negócio era compor. Ela me pôs pra gravar ‘Camarão Que Dorme A Onda Leva’ e virei esse Zeca Pagodinho que o Brasil hoje aplaude”, disse.

Os dois eram muito próximos, mas Zeca disse que nos últimos dias não tinha coragem de visitar a cantora no hospital. Eles se falavam apenas por telefone.

Em um vídeo no Instagram, o cantor e compositor agradeceu à madrinha por tudo o que ela fez na música.

Roda de samba

Vários sambistas chegaram ao velório para prestar homenagem à Beth e o local virou uma roda de samba. Foram entoadas canções marcantes, como “Doce refúgio”, “Coisinha do Pai” e o hino do Botafogo, time do coração da cantora.

“A Beth deixa um legado maravilhoso. Ela descobriu e deu oportunidade para muitas pessoas. Eu, quando conheci a Beth, tinha 4 ou 5 anos de idade. Era amiga de todos os sambistas da década de 70, 80 para cá”, destacou Dudu Nobre.