Yasmin Brunet desabafa sobre lipedema e compulsão alimentar

A modelo e influenciadora Yasmin Brunet, que participou do BBB 24, revelou ao programa “Encontro” desta quarta-feira (24) os detalhes de seu diagnóstico de lipedema e compulsão alimentar. Confira:

“A compulsão nunca vem sozinha. Então, é depressão, é ansiedade… Eu trato desde os meus 13 anos de idade. Imaginei que quando entrasse na casa [do BBB] ela iria aparecer, porque é muito estresse e ansiedade”, declarou Yasmin, descrevendo a experiência de conviver com a compulsão no dia a dia.

Ela também explicou que a compulsão é “uma coisa que você come, come, come, e nunca está saciada, se sente vazia”. Yasmin descobriu, após anos de tratamento, que o vazio não é sobre a comida, porém, como os alimentos são coisas palpáveis e fáceis de lidar, se torna mais fácil descontar as angústias neles.

Yasmin lidou com transtorno durante BBB 24

A filha de Luiza Brunet também revelou como o transtorno se manifestava durante o reality show: “Era o único momento em que eu não pensava, só que você nem percebe que está comendo. Então, eu comia uma lata de goiabada, rabada, uma mistura muito louca… e me sentia vazia ainda”, disse.

Diagnóstico de Lipedema de Yasmin Brunet

Yasmin também comentou sobre o diagnóstico de lipedema, compartilhando que descobriu o quadro pouco antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil: “Lá [no confinamento] ficou horrível. Eu sentia muita dor, desconforto e pressão. Minha perna ficou gigante. Quando saí, encontrei um médico incrível que está me ajudando muito”, afirma a modelo.

O que é lipedema, doença de Yasmin Brunet

Segundo o médico Fabio Kamamoto, o lipedema é um tumor de gordura que atinge extremidades do corpo como pernas, joelhos, coxas e braços, que surge como uma resposta do corpo aos hormônios femininos.

Causas do Lipedema

Embora as causas do lipedema ainda sejam desconhecidas, em entrevista recente à CLAUDIA, o profissional afirmou que a puberdade, a gravidez e a menopausa podem desencadear a doença por serem momentos em que o corpo tem uma grande quantidade de hormônios femininos em ação.

O uso de pílula anticoncepcional e terapias de reposição hormonal também podem ser gatilhos.