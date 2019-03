Xuxa ganha novo programa que a fará voltar às origens

Xuxa terá mais um programa. A apresentadora compartilhou, na última quarta-feira (27), em suas redes sociais, um teaser para anunciar a esteia de Geração Xuxa.

Ela, que atualmente apresenta o programa The Four Brasil, na Record, contou a novidade para os fãs no Instagram e no Facebook. “Dia 27 de março é meu aniversário, mas estou ganhando um presentão adiantado em poder voltar a ter um programa pra criança!”, escreveu.

Será um programa de entrevistas, feitas apenas com crianças, e estreia dia 11 de março, no PlayPlus. Vitória de Deus, que ficou conhecida na internet como ‘pastorinha’, é uma das convidadas.

No vídeo, ainda podemos ver que o programa contará com convidados especiais como Sabrina Sato, Fábio Porchat, Kaká, Joelma e Fabiana Karla. Confira:

