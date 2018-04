Xuxa e Sasha fazem tatuagens em Nova York

Xuxa Meneghel, 55 anos, atualmente está passando uma temporada com sua filha, Sasha Meneghel, 19 anos, em Nova York. A garota mora lá desde 2016 e, juntas, as duas fizeram tatuagens.

Nas mãos da tatuadora brasileira Sabrina Conde, mãe e filha se tatuaram juntas, mas optaram por desenhos diferentes. Xuxa fez duas tatuagens, e a filha, apenas uma.

Em homenagem à sua nova escolha alimentar, Xuxa tatuou o símbolo do veganismo –uma planta em formato de V na mão direita. Além dessa, a rainha dos baixinhos também tatuou uma lua atrás da orelha

O desenho da mão reafirma o anúncio que a apresentadora fez no começo do ano, se dizendo vegana: “Mas não me considero 100%, pois ainda uso roupas feitas com material animal”.

Sasha, 19, está vivendo nos Estados Unidos para cursar moda e, diferentemente de sua mãe, não tatuou um desenho. Seu pé direito agora conta com a palavra “LIVRE”, em letras finas e muito delicadas.

PROGRAMA NA ARGENTINA

As tatuagens não são as únicas novidades de Xuxa. A apresentadora vai ter novamente um programa na Argentina, onde ainda mantém público fiel depois de fazer muito sucesso na década de 90. A volta acontece depois de 26 anos. O formato do novo programa ainda não foi divulgado.

